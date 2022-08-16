Teknoloji marketlerin "cihaz sigortası poliçeleri" tüketicileri mağdur ediyor

Türkiye, teknolojiye olan ilginin yüksek olduğu ülkelerden biri konumunda. Birçok tüketici yeni çıkan ürünlerin takibini yaparken, bu ürünlere sahip olmak için de belirli bir bütçe ayırmak zorunda kalıyor.

Ancak çoğu zaman satın alma maliyetinin yanına bir de satın alınan ürünü her türlü kaza ve olumsuz duruma karşı güvence altına almak için sigorta masrafı ekleniyor.Çok sayıda şikayet var

Birçok tüketici bu ilave masrafları aldığı ürünün arızalanması sonucunda ortaya çıkacak daha büyük bir masraftan kaçınmak için kabul ediyor. Ancak son dönemde Türkiye'de faaliyet gösteren büyük teknoloji marketlerinin kendi personelleri tarafından müşterilere sunulan cihaz koruma sigortalarıyla ilgili şikayetler arttı.

Tüketicilerin satın aldıkları hizmet ve ürünler hakkındaki şikayetlerini çevrimiçi olarak ücretsiz bir şekilde kurum ve markalara iletebilmek için kullandığı bir platformda, bu konuyla ilgili neredeyse tüm markalarla ilgili binden fazla şikayet bulunuyor.

Ürün sigortacı mülkiyetine geçiyor, geri dönüşüme gönderiliyor

Tüketiciler, teknoloji marketlerden aldıkları ürüne, oradaki temsilci tarafından ikna edici bir konuşma sonrasında sigorta yapıldığını ancak sigorta şartlarının kendilerine eksik aktarıldığını ve ürün bir zarara uğradığında sigorta şirketinin onarımın gerçekleşmesine onay vermediğini belirtiyor.

Ürünün satın alındığı teknoloji marketten yönlendirilen sigorta şirketinin anlaşmalı olduğu teknik servisten kendilerine "Cihazınızın onarımı mümkün olmadığından tarafınıza hediye çeki tanımlanmıştır. Hediye Çek kodunuz ayrıca SMS ile bildirilecektir. Poliçe şartlarınız uyarınca, çek tanımlandığından cihazınız sigortacı mülkiyetine geçeceğinden geri dönüşüm/sovtaj surecine tabi tutulacaktır" şeklinde bir mesaj iletildiğini ifade ediyor.

Bu karara itiraz edip cihazı tamir ettirmeden geri gönderilmesini talep edebiliyorsunuz. Ancak bunun için kısıtlı bir başvuru süresi bulunuyor. Bazı tüketiciler bu şekilde hediye çekini kabul etmeyip cihazını geri aldığında cihazda gönderilmeden önceki hasarlarla karşılaştıklarını ve önemsiz şekilde paketlendiğini öne sürüyor.

Sigorta şirketi ise sigorta ücreti ödendikten sonra müşteriye verilen belgede yer alan "Ürünün onarımı ekonomik ya da mümkün değilse, ürün fatura bedelinin yüzde 60’ı kadar alışveriş çeki tanımlanır" şeklindeki maddeyi gerekçe göstererek cihazın onarımına onay vermiyor.

Bu gerekçeyi kabul etmeyen tüketiciler, kendilerine ürün satımında bu maddeyle ilgili hiçbir açıklama ve bilgilendirme yapılmadığını belirtiyor.