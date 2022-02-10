Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteklerinde kapsam genişletildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, 3 Şubat 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Değişiklikle, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nda tanımlanan bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezlerine ilişkin süreçlerde usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, farklı ülke uygulamaları dikkate alınarak, Türkiye'deki Ar-Ge yenilik ekosisteminin önemli aktörlerinden olan teknoloji geliştirme bölgeleri yönetici şirketlerinin, bünyelerinde yer alan kuluçka merkezlerini, Bakanlıkça belirlenecek şartlar çerçevesinde bölge dışında da açabilmelerine imkan tanındı. Bu şartlar çerçevesinde girişimcilerin destek, teşvik ve muafiyetlerden yararlandırılması amaçlandı.

Bölge alanları dışında açılacak kuluçka merkezlerinde yer alacak Ar-Ge, teknolojik yenilik, yazılım ve tasarım faaliyetlerinde bulunan kuluçka girişimcilerinin nitelikleri ve bu merkezlerde bulunabilecekleri süreler tespit edildi.

Atölyelerde ortak kullanıma yönelik makine, ekipman ve yazılımlara ilişkin destek talebinin değerlendirilebilmesi kriterleri de tanımlandı.

Bu kapsamda, teknoparklarda faaliyet gösteren girişimcilerin üniversite-sanayi iş birliğiyle geliştirdikleri projelerin hayata geçirilmesi, projelerde ortaya çıkan ürünlerin prototipinin oluşturulması ve bunların yapılması amacıyla bölge yönetici şirketlerine altyapı, idare binası ve kuluçka merkezi için yardım amaçlı verilen desteğin yanı sıra Ar-Ge binası, atölye ve buralarda yer alacak ekipmanlara yönelik destekler de verilebilecek.