TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar: Türk uşakları neler başarabileceğini tüm dünyaya gösterecek

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının desteğiyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park'ta düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan, 29 Mayıs'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.Etkinliğin açılışında konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bakü'de kardeşlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "TEKNOFEST'i en iyi anlatan ifadeler; takım çalışması, yüksek teknoloji, seferberlik ve inançtır. Dünya ölçeğindeki büyük işlerin hepsini sırt sırta vermiş takımlar başarıyor. Bugün ülkelerin bağımsızlıklarını korumaları ve ulusların kendi kaderini tayin edebilmeleri için yüksek teknolojiye sahip olmanın ne derece önemli olduğunu hepimiz görüyoruz." dedi.Modern dünyanın, insanlık tarihindeki en büyük ayıplarının sömürgecilik ve emperyalizm olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu tehditlerin dünyayı esaret altına almasını engellemenin tek yolunun, teknoloji geliştirmek ve insanlığın hizmetine sunmak olduğunu söyledi.