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TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur
TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin...

TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, TEKNOFEST'İN çok büyük anlamlar ifade ettiğini belirterek, "7'den 77'ye, 'al bayrağımızı en yukarıda göreceğim' diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST." dedi.

TEKNOFEST yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açılışında yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in dördüncü yılında gençlerle bir arada olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken 'bir hayalimiz var' diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda gençliğin önemsenmediği, fırsat verilmediği bir gelecek hayalinin eksik kalacağını da çok iyi biliyoruz. Değerli genç kardeşlerim, mühendis bir yol arkadaşınız olarak sizlere tavsiyem, önünüze çıkan engeller sizi asla yıldırmasın. Yerleşik düzen sizi yanlışa itse de etikten, ahlaktan ve hak bildiğiniz yoldan asla ayrılmadan çok çalışın. Bir konu üzerinde çalışırken muhakkak geleceğin trendlerine odaklanın. Yaptığınız her işin özgün ve size ait olmasını önemseyin. Bunlara dikkat edin. Azimle çalışmaya devam edersek Allah'ın izniyle dünyanın en iyisi oluruz."

"İmkanlar dahilindeki her fırsatı girişimcilerimize sunmalıyız"

Selçuk Bayraktar, "Bugün dünyadaki önemli medya kuruluşları Türk girişimlerinin yakaladığı başarıyı konuşuyor. Başarılı girişimlerimiz, aldıkları yatırımlarla büyük değerlemelere ulaşıyor. Çok değil yaklaşık 20 yıl önce garajlarda sizler gibi gençlerin kurduğu şirketler dünyanın en güçlü uluslararası şirketlerine dönüştü." dedi.

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