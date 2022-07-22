TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları başladı

Karadeniz topraklarını karış karış gezecek TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin ilk durağı Giresun oldu.

Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edilen TEKONFEST kapsamında, TÜBİTAK katkılarıyla lise öğrencileri arasında "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması" ile üniversite öğrencileri arasında "Araştırma Proje Yarışması", ASELSAN'ın katkılarıyla ise "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" yapılıyor.

Söz konusu yarışmalarda ilk üçe girecek öğrenciler Samsun'da 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihleri arasında TEKNOFEST 2022 kapsamında yapılacak sergiye katılacak ve bu sergilerin ardından gerçekleşecek törende ödüllerini alacak.

Açılış programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, yaptığı konuşmada, bu yıl 5'incisi düzenlenen TEKNOFEST'i Karadeniz'e getirmekten büyük gurur ve memnuniyet duyduklarını söyledi.