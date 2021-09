TEKNOFEST İstanbul 2021 sona erdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi sadece teknolojiyi kullanan değil, geliştiren, üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna getirmek için gayret ettiklerini belirterek, TEKNOFEST'in de milli teknoloji hamlesi vizyonuyla hayata geçirdikleri uygulamalardan biri olduğunu söyledi.

TEKNOFEST'teki çocukların heyecanının görmeye değer olduğunu dile getiren Varank, "Siz değerli misafirlerimizle, çocuklarımızın ve gençlerimizin aileleriyle birlikte çok güzel bir TEKNOFEST geçirdik. TEKNOFEST'le geleceğin bilim insanlarını, mühendislerini, teknisyenlerini yetiştirmek üzere gerçekten büyük bir gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST'te bu yıl yaptıkları yeniliklerin birinin de saygın bilim insanlarını festivale davet etmek olduğu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız, o yaşına rağmen sadece TEKNOFEST'e geldi. Gençlerimize örnek olmak, onlara rol model olmak için bizimle vakit geçirdi. Onlara yoldaşlık etti. İşte TEKNOFEST'e katılan her bir gencimiz, her bir çocuğumuz, her bir öğrencimiz aslında geleceğin Aziz Sancar'ı olacak, geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacak.Biz gerçekten dünyaya adalet dağıtmış medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bizim yapmamız gereken, her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bize aşıladığı gibi, öz güvenli olabilmektir. 'Biz yapamayız, biz edemeyiz.' değil, 'En iyisini biz yaparız, en güzelini biz yaparız, en iyisini biz başarırız.' demektir. İşte TEKNOFEST'e gençlerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz."