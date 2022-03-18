TEKNOFEST Drone Şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası ve World Drone Cup için başvurular devam ediyor.

BİLİM-TEKNOLOJİ 18.03.2022, 22:15
TEKNOFEST Drone Şampiyonaları için son başvuru tarihi 1 Nisan

TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı onayı ile ülkemizde 2017 yılından bu yana düzenlenen, 2019 yılından itibaren de TEKNOFEST kapsamına alınan Türkiye Drone Şampiyonası havada büyük bir rekabete sahne oluyor. Türkiye Hava Sporları Federasyonu, İnsansız Hava Araçları Branşı bünyesinde, Gençlik Spor Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından verilen sporcu lisansına sahip tüm kişiler, Türkiye Drone Şampiyonası'na bireysel başvuru ile katılabiliyor.

Bu yıl yine 3 etaptan oluşacak olan Türkiye Drone Şampiyonası’nın birinci etabı 10-12 Haziran tarihlerinde Kastamonu’da, ikinci etabı 1-3 Temmuz tarihlerinde Sinop’ta, üçünce etabı ise 19-21 Ağustos tarihlerinde Artvin’de gerçekleşecek.

Üç etap sonucunda en iyi puanı alan sporcular TEKNOFEST 2022 Samsun’da gerçekleşecek olan Büyük Final’de yarışmaya hak kazanacak. Dereceye giren sporculardan birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye ise 5 bin TL ödül takdim edilecek. Ayrıca Türkiye Drone Şampiyonası Büyük Final yarışının birincisi yine TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek olan World Drone Cup’ta ülkemizi temsil edecek.

TEKNOFEST kapsamında ilk kez 2018 yılında düzenlenen World Drone Cup, STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ yürütücülüğünde Dünyanın en iyi Drone yarışçısını bu yıl da TEKNOFEST Samsun’da belirleyecek.

Dünyadan en fazla ülkenin ve en fazla sporcunun katıldığı yarışmaya bu yıl 32 ülkeden 32 en iyi sporcu katılacak ve dünyanın en iyi Drone yarışçısı yine TEKNOFEST’te belirlenecek. Yarışma sonunda dereceye giren birinci 30 bin TL, ikinci 20 bin TL, üçüncü ise 10 bin TL para ödülü kazanacak.

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