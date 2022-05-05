TEKNOFEST Azerbaycan için ziyaretçi kayıtları başladı

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 26-29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için ziyaretçi kayıtları başladı.

TEKNOFEST'den yapılan açıklamaya göre, Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta düzenlenecek TEKNOFEST, 4 gün boyunca ziyaretçilerine festival yaşatacak.

Festivale katılmak isteyenler https://iticket.az/events/teknofest adresinden kayıt işlemi yaparak biletlerini alabilecek.

Festivale giriş bileti tamamen ücretsiz olurken, 4 gün sürecek festivalde katılımcılar kimlikleriyle tek bilet alabilecek ve ziyaretçiler bilet üzerinde belirtilen tarihte festivale giriş yapabilecek.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında açık alanda düzenlenen sergi ve etkinliklere katılımlarda ziyaretçilerden Kovid-19 sertifikası istenmezken, kapalı alanda yapılacak etkinlikleri izleyebilmeleri için ziyaretçilerin Kovid-19 aşı sertifikasını ibraz etmeleri gerekecek.

Festival alanına girişte çocuklarla ilgili olarak 5 yaş sınırı bulunurken, 7 yaşından büyük çocuklar için kayıt olunması ve bilet alınması gerekecek.

Azerbaycan vatandaşları dışında festivale katılmak isteyen tüm yabancı uyruklu ziyaretçiler de aynı şekilde kayıt işlemlerini ilgili kurallara göre yaparak ücretsiz ziyaretçi bileti alabilecek.

TEKNOFEST’te ulaşım da 4 gün boyunca ücretsiz olarak sağlanacak. Etkinlik süresince 28 Mayıs metro istasyonu yakınından etkinlik alanına 08.00-18.00 saatleri arasında ve dönüş istikametinde 09.00-21.00 saatleri arasında otobüs seferleri ücretsiz olarak düzenlenecek.