TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı

Azerbaycan'da düzenlenecek TEKNOFEST için son 5 güne girilirken, festivale 17 bin kişi kayıt yaptırmış durumda.

BİLİM-TEKNOLOJİ 21.05.2022, 21:21
TEKNOFEST Azerbaycan için geri sayım başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Türkiye dışında ilk kez uluslararası olarak Azerbaycan’da gerçekleştiriliyor.26-29 Mayıs'ta Bakü Crystal Hall ve Denizkenarı Millî Parkta düzenlenecek TEKNOFEST coşkusu için son 5 güne girilirken, hazırlıklar da büyük bir heyecan ve özveriyle devam ediyor.

Bakü’de 4 gün boyunca dopdolu geçecek bir TEKNOFEST

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Azerbaycan Cumhuriyeti Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek TEKNOFEST Azerbaycan’da birbirinden ilgi çekici etkinlikler olacak.

TEKNOFEST bu yıl, 4 gün boyunca 10 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları, Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü, Türk ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerinin Bakü semalarındaki gösteri uçuşları, Türkiye ve Azerbaycan’dan festivale katılacak devlet ve özel şirketlerin yenilikçi ürünleriyle dopdolu özel sergi alanları, şovlar, ödül törenleri, konserler, lazer ve dans gösterileriyle şölene hazırlanıyor.

Ziyaretçiler, su yüzeyinde gerçekleşecek uçuş şovları, 720 derece dönebilen uçuş simülatörü, havada uçuş deneyimi yaşatan hava tüneli, Bakü Meydanı’nda yapılacak lazer şovları ve her akşam gerçekleştirilecek konserleri takip edebilecek.

5 bin yarışmacı başvurdu

Duyuruların başlamasıyla birlikte büyük ilgi gören TEKNOFEST Azerbaycan’a şimdiden online 17 bin kayıt yapıldı.

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında düzenlenen yarışmalara toplam 1000 takım olmak üzere 5 bin yarışmacı başvurdu. Başvuruda bulunan 1000 takımdan 250’den fazlası finale kaldı.

TEKNOFEST Azerbaycan kapsamında Bakü Crystal Hall’de düzenlenecek girişim zirvesi Take Off Bakü’ye ise Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda, Pakistan, Mısır, Arjantin, Türkiye, Azerbaycan ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 32 ülkeden katılım oldu.

"İki Devlet Tek Millet" ve TEKNOFEST

76 paydaş kurumun desteğiyle 26 Mayıs Perşembe günü açılış töreni gerçekleştirilecek olan TEKOFEST Azerbaycan, 28 Mayıs Cumartesi de iki devletin Cumhurbaşkanını ağırlayacak.

Yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alacak.

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