TEKNOFEST 2022'de Samsun'da yapılacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021'in kapanış gününde organizasyonun gelecek yıl Samsun'da düzenleneceğinin açıklandığını bildirdi.

TEKNOFEST'in 2022'de Karadeniz Bölgesi'nde Samsun merkezli gerçekleştirilecek olmasının çok önem taşıdığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST, ikinci defa İstanbul dışında düzenlenecek. Bu anlamlı ve büyük organizasyonun İstanbul dışında gerçekleştirileceği ikinci şehrin Samsun olması ayrıca anlamlıdır. TEKNOFEST, her şeyden önce Samsun'un sağlam temelleri olan bilimsel altyapısının gelişmesine ve gençlik şehri kimliğinin güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Samsun, güçlü altyapısı ve üstyapısıyla, konaklama kapasitesiyle, ulusal ve uluslararası organizasyonların gerçekleştirilmesine olanak sağlayan tesisleriyle, 2 devlet üniversitesiyle, gençlere sunduğu imkanlarla TEKNOFEST'e en iyi şekilde ev sahipliği yapacaktır."

Karaaslan, TEKNOFEST'in Samsun'da gerçekleştirilmesi noktasında uzun zamandır görüşmeler yaptıklarını, bugün bunun sonucunu aldıklarını belirterek, "Gençlik şehri Samsun'umuz 2022 yılında dünyanın bir numaralı havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e ev sahipliği yapacak. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yapan şehrimiz, gelecek yıl bu büyük festivali de kendine yakışır şekilde gerçekleştirecektir. Ülkemize, milletimize, şehrimize ve tüm gençlerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Kentte sevinçle karşılandı

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, "Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 2022 yılında Milli Mücadele'nin ilk adım şehri Samsun'umuzun ev sahipliğinde düzenlenecek." paylaşımını yaptı.

Vali Dağlı, "Milli Teknoloji Hamlesi'nin en güzel yansımalarından TEKNOFEST 2022'nin Samsun'da düzenlenmesi kararını alan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti'ne, Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiği TEKNOFEST'in gelecek yıl Samsun'da yapılacağının açıklanmasının kent için büyük bir müjde olduğunu bildirdi.