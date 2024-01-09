TECNO POVA 5 Serisi Türkiye’de Satışa Sunuldu

Yenilikçi teknoloji markası TECNO, çok yönlü oyun deneyimini üst düzeye çıkarmak için Meka esintisine sahip çok yüksek oranda gücü beraberinde getiren TECNO POVA 5 ve POVA 5 Pro 5G'yi piyasaya sürdü. TECNO POVA 5 Pro 5G yeni teknolojilerle donatılmış interaktif LED tasarımı ve muazzam performansı bir araya getirerek kendi kategorilerinde en rekabetçi akıllı telefon olmaya aday. TECNO POVA 5 ise güçlü 50MP ana kamera ve yapay zeka destekli kamera ile benzersiz fotoğraf ve video çekim yetenekleri sunuyor. 6.78 inçlik FHD+ ekranı, 120Hz ekran yenileme hızıyla birleşerek kullanıcılara canlı ve akıcı bir görsel deneyim sağlayan cihaz oyun tutkunları için görsel bir şölen sunuyor.

TECNO POVA 5 ile Limitleri Zorlayan Oyun Deneyimi!

Ekran oyuncular için büyük önem taşıyor. TECNO POVA 5, 6.78 inçlik FHD+ ekranı ve 120Hz ekran yenileme hızıyla oyun deneyimini ayrı bir boyuta taşıyor. MediaTek’in olağanüstü Helio G99 yonga seti, 8GB+8GB Artırılabilir RAM ve 256GB'a kadar Depolama ile amiral gemisi seviyesinde bir bellek sunmak için donatılmış olan cihaz, güçlü performans ve geniş depolama alanı sunarak çoklu görevlerde ve uygulama geçişlerinde kullanıcılara hızlı bir kullanım imkanı tanıyor. Pürüzsüz bir deneyim sunan geniş bellek, 25 adede kadar arka planda önbelleğe alınmış uygulamaya gecikme olmadan izin veriyor ve ortalama uygulama başlatma süresinde %39 iyileşme sağlıyor. 6000mAh batarya, 45W ultra hızlı şarj ve 10W tersine şarj özellikleri, uzun pil ömrü ve hızlı şarj imkanı sunarak mobil kullanıcıların enerji ihtiyaçlarına çözüm getiriyor.

Oyun oynamanın yanı sıra cihaz, muazzam kapasiteyle, 39 saatten fazla kesintisiz arama, 18 saatten fazla tarayıcı gezintisi ve 14 saatten fazla video izleme olanağı sunuyor. Bu sırada cihazın 45W Akıllı Şarjı, bataryayı sadece 21 dakikada %50'ye kadar şarj etme ve 60 dakikada tamamen şarj etme imkanı tanıyor ki bu önceki POVA Serisine göre %25 daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Bu durum ayrıca cihazı mobil haldeki oyuncular için zaman açısından verimli bir seçenek haline getiriyor.

TECNO POVA 5, zengin deneyimi daha da artırmak için DTS ve Hi-Res sertifikalı ses sunan Çift Hoparlör ile donatıldı. Oyun deneyimi, cihazın Z-eksenli Lineer Motoru ve Donanımsal Jiroskop sayesinde daha da geliştirilerek, gerçekçi titreşimlerle daha etkileyici bir atmosfer yaratıyor. Ayrıca, yeni bir yapay zeka desteğine sahip olan Aurora Engine ile uygulama başlatma hızları yüksek seviyeye çıkıyor. İlk kez Vapor Chamber Cooling ile donatılan bu yeni model, 10749 mm2 Ultra Büyük, 10 katmanlı Isı Dağılım Alanı ve önceki nesle göre 2 kat daha iyi soğutma sistemi ile oyun performansında ideal bir seçenek haline geliyor.

TECNO POVA 5 Pro 5G: Sınırlar Yeniden Tanımlanıyor

TECNO POVA 5 Pro 5G, 50MP ana kamera ve yapay zeka destekli kamerayla etkileyici fotoğraf çekim özellikleri sunarken, 16MP çift flaş ön kamera da kaliteli özçekimleri destekliyor. 6.78 inç FHD+ ekran, 120Hz ekran yenileme hızı ve MTK Dimensity 6080 işlemci ile birleşerek akıcı ve hızlı bir kullanıcı deneyimi sağlıyor. Cihazın 5000mAh bataryası, 68W ultra hızlı şarj özelliğiyle hızlı ve uzun ömürlü bir enerji sunarken, stereo çift hoparlör sistemi zengin bir ses deneyimi sağlıyor. 3D Meka tasarımı ve arka taraftaki RGB LED ışık sistemi, cihaza estetik bir görünüm katıyor ve özelleştirilebilir aydınlatma efektleri sunuyor. Bu özelliklerle cihaz, güçlü performansı ve şık tasarımıyla dikkat çekici bir mobil deneyim sunuyor.

Serinin yenilikçi bir teknoloji olan Bypass Charge teknolojisiyle desteklenen tek cihazı olan TECNO POVA 5 Pro 5G telefonu serin tutmak ve pil ömrünü uzatmak için pili es geçerek gücü doğrudan anakarta sağlıyor. Örneğin oyun oynarken ya da video izlerken telefonunuzu şarja taktığınızda güç aktarımı doğrudan cihazın anakartına olacağı için, bataryaya belli bir oranda güç aktarımı olur. Bu sayede hem telefonunuzun pilini kullanmadan, hem de herhangi bir ısınma problemi yaşamadan telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Serinin bir parçası olarak, Super Power Saving modunda pil ömrünü maksimize etmek için Battery Lab 3.0 özelliği sunuluyor. Ayrıca, 10W tersine şarj özelliği sayesinde akıllı telefonun başka cihazları şarj etmek için bir güç bankası olarak kullanılabilmesine olanak tanınıyor.

Yenilikçi İnteraktif LED Tasarım, POVA Deneyimine Yeni Bir Soluk Getiriyor

Yenilikçi LED ortam ışığı paneliyle desteklenen serinin tek cihaz olma özelliği taşıyan TECNO POVA 5 Pro 5G, 3D Turbo Meka Tasarımıyla nefesleri kesiyor. Üç boyutlu ışık ve gölge hissini simüle eden 3 boyutlu tasarımın özel dokusunu oluşturan olukları açmak için en gelişmiş nano-mikro-oyma litografi teknolojisini kullanılıyor. Yenilikçi Renkli LED Ortam Işık Şeridi tasarımı, cihazın canlı olduğu hissine katkıda bulunuyor. Işık şeridi, hayatın canlı ritmini adeta telefonun her tarafına yansıtan, çeşitli modlar, ayarlar ve bildirimler için bir dizi dinamik görsel efekt sunan 9 renk RGB’den oluşan etkileşimli bir tasarıma sahip.

Free Fire Special Edition: Oyuncunun Rüyası

TECNO POVA 5 ve TECNO POVA 5 Pro 5G, oyun geliştiricisi Garena ile yapılan iş birliği sayesinde Türkiye’de oyuncuları daha da büyüleyecek sınırlı sayıda özel Free Fire Special Edition sürümlerine de sahip. Standart cihazlar ile aynı donanıma sahip olan bu özel sürümler, oyun tutkunları için unutulmaz bir Free Fire temalı akıllı telefon deneyimi yaratıyor. Free Fire Special Edition cihazlar, üçgen ambalaj tasarımından yazılıma kadar oyuna odaklı özelleştirmeler sunuyor ve çok sevilen oyun karakterlerini cihazın olağanüstü yetenekleriyle uyumlu hale getiriyor. TECNO POVA 5 Pro 5G, 13.499 TL’den, TECNO POVA 5 ise 9.999 TL’den başlayan etiket fiyatlarıyla Hepsiburada.com’da ve online satış kanallarında satışta.