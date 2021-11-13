Tahrip gücü yüksek silahlara karşı 'modüler balistik lego beton' üretildi

Gökçe, stratejik noktalarda bulunan yapıların daha güvenli hale getirilebilmesi için herhangi bir montaja gerek kalmadan birbirine geçen parçalardan oluşan "Lego" adlı oyuncaklardan yola çıkarak proje hazırladı.

Hiçbir bağlayıcı kullanılmadan tamamen insan gücü ile montajı yapılabilen, tahrip gücü yüksek silahlara karşı dayanıklı beton üretmek için KOSGEB'e başvuran Gökçe çifti, onaylanan projenin karşılığı 750 bin liralık hibe ve Amasya Üniversitesi'nden gerekli desteği alınca üretim çalışmalarına başladı.

Gökçe ve eşi yaklaşık 3 ay içinde, Türkiye'nin zorlu arazi yapılarında iş makinesi kullanılmadan, bir gün içinde bütün duvarların kurulabileceği "modüler balistik lego beton" üretti.