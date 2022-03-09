T3 VAKFI Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı sonuçları açıklandı

Özdemir Bayraktar adına gerçekleştirilen Milli Teknoloji Burs Programı kapsamındaki Yükselen Yıldız Burs Programı, Eğitmen-Mentor Burs Programı ve Eğitim Desteği Burs Programı sonuçları açıklandı.

T3 Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, yetenekli gençlerin teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmasını sağlayan T3 Vakfı, öğrencilerin proje ve faaliyetlerini desteklediği Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı ile toplam 3 bin öğrenciye karşılıksız burs desteği veriyor.

Burs programları kapsamında maddi desteğin yanı sıra gençlere özel eğitim imkanları, vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunulurken gençlerin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine de destek olunuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın her eğitim döneminde Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlamayı hedefleyen gençlere karşılıksız sunduğu burs programları arasında yer alan Yükselen Yıldız Burs Programı kapsamında İstanbul genelinde eğitim gören lisans ve lisansüstü 100 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 1.200 TL burs desteği veriliyor.

Eğitim Desteği Burs Programı ise kazanan adaylar yetkin oldukları alanlarda Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere eğitmenlik yapma ve yarışmalar için desteklenen takımlara mentorluk yapma imkanı buluyor.

Öğrenciler arasında besleyici bir döngünün oluşturulmasının hedeflendiği ve bu yıl 7 bin 63 adayın başvuruda bulunduğu programda; teknik değerlendirme sınavı, video mülakat değerlendirmesi ve son aşama olan mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan 394 adaya eğitmen mentor bursu olarak 10 ay boyunca 1.200 TL burs veriliyor.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinin bulunduğu illerdeki üniversitelerin mühendislik, PDR, psikoloji, sosyoloji, BÖTE ağırlıklı bölümlerde eğitim gören lisans ve lisansüstü öğrencilerine yönelik olan Eğitmen Mentor Bursunu kazanan adayların 120’sini PDR- psikoloji ve diğer bölüm öğrencileri ile 274’ünü mühendislik ve BÖTE öğrencisi oluşturuyor.

Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Eğitim Desteği Burs Programı ile ortaokul, lise veya üniversitede öğrenim gören ihtiyaç sahibi 2 bin 506 öğrencinin 10 ay boyunca faydalanabildiği aylık 750 TL burs desteğini sağlanıyor.