T3 Vakfı DENEYAP sınavını Azerbaycan'a da taşıdı
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de DENEYAP uygulama sınavı yapıldı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 25.09.2022, 19:24
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) kurduğu Bilim Bakü Merkezi'nde eğitim almak isteyen Azerbaycanlı 6-14 yaşlarındaki öğrenciler sınava girdi.
Sınavda, birinci turu başarıyla geçen 330'dan fazla öğrenci yer aldı. En yüksek puan alan 80 aday DENEYAP öğrencisi olacak ve 3 yıl ücretsiz eğitim alma hakkı kazanacak.
Sınav için Bakü'de bulunan T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DENEYAP projesini 2017'de İstanbul'da başlattıklarını, bugün projenin Türkiye'nin 81 iline yayılmış durumda olduğunu söyledi.
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