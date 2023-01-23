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Suyun basıncını ölçüyor, "Turcorn" olmak için sırada bekliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, suyun basıncını ölçen ve "Turcorn" olmayı hedefleyen ENELSAN'ı ziyaret etti.
BİLİM-TEKNOLOJİ 23.01.2023, 13:09
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank’a ziyaretinde Kocaeli Gebze İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan eşlik etti. ENELSAN Genel Müdürü Muhammed Gökgöl, yürüttükleri faaliyetlere ilişkin Varank'a bilgi verdi.
Üretimini gerçekleştirdikleri hidrostatik basınç transmitterini tanıtan Gökgöl, "Bir metre su sütunu, yaklaşık 100 milibara denk geliyor. Bu cihazı kuyunun içine daldırdığınızda 300-500 metreye kadar ulaşabiliyor. Yer altındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Bunu Türkiye’de ilk üreten firmayız. Suyun tuzluluk oranını ölçen modelimiz de var." dedi.
Kaynak: AA
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