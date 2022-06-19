Sürü İnsansız Deniz Aracı Projesinde yeni bir aşamaya geçildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Sürü İnsansız Deniz Araçları (İDA) projesine hızla devam ettiklerini belirterek, "İki farklı boy ve kabiliyette İDA ile sahada denemesini başarılı şekilde gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
BİLİM-TEKNOLOJİ 19.06.2022, 19:19
Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, Başkanlık, sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Sürü İDA projesinde yeni bir aşamaya geçti.SSB tarafından başlatılan ve ASELSAN ile alt yüklenicisi KOBİ'lerce yürütülen İDA projesinde de çalışmalar sürüyor. ALBATROS-S Sürü İDA'dan sonra "ailenin yeni ve daha büyük üyesi" MİR İDA ASELSAN-Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirildi. İki İDA ilk kez birlikte görev yaptı.
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