STM ve Nurol Makina arasında IDEF’te iyi niyet anlaşması imzalandı

STM ve Nurol Makina'dan yapılan ortak açıklamaya göre, imza törenine STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ile Nurol Makina Genel Müdürü Engin Aykol katıldı.

İyi Niyet Protokolü, Nurol Makina tarafından tasarlanmakta ve üretilmekte olan insanlı/insansız zırhlı muharebe araçları, zırhlı personel taşıyıcılar ve keşif ve gözetleme araçlarına, STM tarafından tasarlanan ve üretilen ürünlerin entegrasyonu konusunda yapılacak faaliyetleri kapsıyor.

Bu kapsamda STM ve Nurol Makina birlikte çalışmalar yürütmeyi, birikim ve tecrübelerini bir araya getirerek güç birliği oluşturmayı ve gelecekte ortak olarak gerçekleştirilebilecek projeler için birlikte çalışabilmeyi hedefliyor.