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SpaceX 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya yolladı

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.

SpaceX 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya yolladı

Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki uydu, Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci fırlatış oldu.

SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

Space, Sirius XM'in SXM-7 uydusunu Aralık 2020'de uzaya göndermişti.

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