Sosyalleşmek isteyen 54 milyon dijitalde buluştu

We Are Social 2020 verilerine göre ülkemizde kullanıcı bazında günde ortalama 7,5 saat internete bağlı kalınıyor. İnsanların dijital ortamı sık kullandığı ülkemizde dijital mecralar büyük bir pazar haline geliyor. Koronavirüs günlerinde oluşan sosyal hareketsizlik, sosyal medya hareketliliğine ortam sağlıyor. Şirketlerin koronavirüs belirsizliğinde dijital pazarlamaya yoğunlaşarak hedef kitleye ürünlerini ulaştırmaları ve markanın tanıtımını sağlamaları, büyüme ve kârlılığı beraberinde getiriyor.

Dijital pazarlama rekabette avantaj sağlıyor

Dijital pazarlamada doğru stratejiler belirleyen şirketlerin rekabette bir adım öne çıktığını vurgulayan EG Bilişim Teknolojileri CEO'su Gökhan Bülbül, müşterilerle iletişimin sürekliliğinin önemine şu sözlerle dikkat çekti: “İçinde bulunduğumuz dönemde sosyal medya kanalları insanları hiç olmadığı kadar ulaşılabilir kılıyor. Arama motoru optimizasyonu (SEO), sosyal medya kanallarının reklam açısından etkili bir şekilde kullanılması gibi stratejik adımlarla şirketler doğru zamanda, doğru kullanıcı ile buluşabiliyor. Salgın döneminde dijital pazarlamaya ve iletişime ara veren şirketler, bu dönemden sonra müşterileri ile aynı iletişimi kurmakta zorlanabilir. Şirketlerin iletişime devam etmeleri, dijital pazarlama stratejilerini geliştirmeleri ve dijital pazarlamanın sunduğu ölçümlenebilir sonuçlarla geleceğe yönelik yol haritaları belirlemelerinin kritik derecede önemli olduğu bir dönemden geçiyoruz.” dedi.

Sokağa çıkma yasağı sosyal medyayı hareketlendirdi

Gündemde yeniden yer alan sokağa çıkma yasakları ve kısıtlamalar, sosyal medya kullanımında artışa neden oluyor. We Are Social’ın raporuna göre, 2,5 milyar aktif kullanıcıya sahip Facebook, en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya mecrası olurken, YouTube ve WhatsApp kullanan 2 milyar kullanıcı mevcut. WeChat’in 1 milyar kullanıcıya, son zamanlarda popülerleşen platform TikTok’un ise 800 milyon kullanıcıya ulaştığı görülüyor.