Sosyal medya şirketlerinin hepsi temsilci atadı

Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip 5 sosyal medya uygulamasından biri olan Twitter'ın da temsilci atayacağını duyurmasıyla Türkiye'de en çok kullanıcıya sahip sosyal medya uygulamalarının hepsi temsilci atamış oldu.

Kamuoyunda "sosyal medya yasası" olarak bilinen düzenleme kapsamında, Türkiye'ye temsilci atayacağını bildiren sosyal medya şirketlerinin sayısı artıyor.

Türkiye'de 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında Türkiye'de yoğun kullanılan Facebook, Instagram (Facebook), LinkendIn, VKontakte (VK), YouTube (Google), Dailymotion, TikTok, Spotify, Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital teknoloji şirketleri, Türkiye'de temsilcilik açmaya karar veren şirketler arasında yer almıştı.

Reklam yasaklarının başlama sürecinde ise Türkiye'de temsilci atamayan sadece Twitter, Pinterest ve Periscope kalırken, Twitter da kısa süre sonra uygulamaya konulacak bant genişliği daraltma cezası öncesinde temsilci atayan sosyal medya platformları arasına katıldı. Periscope'un da mart ayında dünya genelinde faaliyetlerini durduracağını açıklaması ile Türkiye'de Pinterest dışında temsilci atamayan sosyal medya şirketi kalmamış oldu.

Türkiye Twitter'ı en çok kullanan ülkelerden

online istatistik portalı Statista'da yer alan verilerden derlediği bilgilere göre, 2021 Ocak ayı itibarıyla dünyada Twitter'ı en çok kullanan ülke 69,3 milyon ile Amerika Birleşik Devleri olurken, Türkiye 13,6 milyon Twitter kullanıcısı ile listede 7. sırada.

We Are Social ve Hootsuite tarafından hazırlanan "Digital 2021" raporuna göre ise Twitter, Youtube, Instagram, WhatsApp ve Facebook'un ardından Türkiye'de en çok kullanılan 5. sosyal medya uygulaması olarak dikkati çekiyor. Bu kararla birlikte Türkiye'de en çok kullanılan platformlardan biri olan Twitter, kısa süre sonra uygulanacak bant genişliği daraltma cezasını almamış olacak.

Temsilci atamayanlara yaptırım uygulaması getirildi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girmesi ile Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirleme zorunluluğu getirilmişti.

Yasa kapsamında Türkiye'de temsilcilik açmayan platformlara 5 aşamalı yaptırım getirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu çerçevede temsilcilik açmayan sosyal medya platformlarına ilk aşama olarak 10 milyon TL, ikinci aşamada da 30 milyon TL para cezası uygulandı. Verilen 30 günlük ceza süresinin bitmesinin ardından hala temsilcilik açmayan sosyal medya platformları için ise reklam yasakları geldi.

Reklam yasağı kararının verildiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerekli yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için sulh ceza hakimliğine başvurabilecek.

Başvurunun kabulüne ilişkin hakim kararının uygulanmasından itibaren 30 gün içinde söz konusu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumunda BTK Başkanı, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.

Sosyal ağ sağlayıcıları, Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul ederse kendilerine o güne kadar kesilen cezaların yüzde 75'i affedilecek. Yasa ile sosyal medya kaynaklı oluşan "dijital ekonominin vergilendirilmesi", "içerik", "muhataplılık" ve "güvenlik" gibi sorunların aşılması planlanıyor.