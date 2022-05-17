Smyrna Antik Kenti Agorası, metaverse yoluyla ziyaretçileriyle buluşacak

Smyrna Antik Kenti'nde 1933'te başlatılan arkeolojik kazılar, 2007'den beri Doç. Dr. Akın Ersoy'un başkanlığında sürdürülüyor.Kadifekale ile deniz arasında kurulan ve yüzyıllar boyu farklı kültürlere ev sahipliği yapan antik agora, bazilikası, duvar yazıları ve 2 bin yıllık su kanalıyla tarihten kesitler sunuyor.

Kentimiz İzmir Derneği, agorayı tanıtabilmek için Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Akın Ersoy'un iş birliğiyle "Kültürel Miras Yaşıyor Projesi"ni hayata geçirdi.

Proje kapsamında agoranın Roma dönemindeki hali modellenerek metaverse içeriği hazırlandı. İçerik, gelecek aydan itibaren Smyrna Antik Kenti'nde oluşturulacak deneyim merkezinde ve internet üzerinden sanal gerçeklik (VR) gözlüğüyle izlenebilecek.

Maketi de hazırlanıyor

Heykeltıraş ve arkeologlardan oluşan 7 kişilik ekip, antik agoranın Roma dönemindeki halini yansıtan 1/100 ölçekli maketini de hazırlıyor. 6 ay önce başlatılan çalışmanın gelecek ay tamamlanıp antik kentte ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor.

Ayrıca ziyaretçiler için bir mobil uygulama devreye girecek.