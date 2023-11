Slay the Princess Steam'daki listeleri alt üst etti !

"Slay the Princess" isimli bağımsız yapım, Metacritic puanlarıyla Marvel ve Nintendo'nun satış rekorları kıran yeni oyunlarını geride bırakarak 2023'ün en dikkat çeken oyunlarından biri haline geldi.

100 ÜZERİNDEN 92 PUAN ALDI

Slay the Princess, şu an itibariyle Metacritic'te 100 üzerinden 92 puan alarak dikkatleri üzerine çekiyor. Bu puan, Super Mario Bros. Wonder ile aynı seviyede. Marvel’s Spider-Man 2 90 puanla, Alan Wake 2 ise 89 puanla değerlendiriliyor. Metacritic sıralamalarına göre, tüm yılın en yüksek puan alan oyunlarından biri olarak öne çıktı

‘SON DERECE OLUMLU’ OALRAK DEĞERLENDİRİLDİ

Black Tabby Games tarafından geliştirilen Slay the Princess, 23 Ekim'de Steam üzerinden Windows için yayınlandı. Büyük bir pazarlama kampanyası veya yayıncı desteği olmamasına rağmen, ilgi çekici hikayesi ve anlatım tarzıyla oyuncuları şaşırttı.

Oyunun Steam üzerindeki kullanıcı yorumları da oldukça olumlu. Kısa bir süre içinde 3 binin üzerinde yorum ve yüzde 97 olumlu puan alan korku yapımı, "Son Derece Olumlu" olarak değerlendiriliyor.

‘SLAY THE PRINCESS’ HİKAYESİ

Korku temalı yapım, oyuncuları bir prensesi öldürmesini istiyor. Bu amaçla oyuncular, rahatsız edici bir rol üstlenerek bir orman kulübesine girmek zorunda kalıyorlar. Ancak prenses, çeşitli ikna ve hilelerle oyuncuları bu görevden caydırmaya çalışıyor. Türkçe dil desteği olmayan oyun, 175 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.