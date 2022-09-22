Silahlı insansız deniz aracı Sancar, ilk kez vitrine çıktı

Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla sürüyor. HAVELSAN, fuarda askeri ve sivil alandaki farklı ihtiyaçlara yanıt veren çözümlerinden örnekler sergiliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, , fuarda 20'den fazla Türk firması yer aldığını, kendilerinin de ilk kez bu bölgede fuara katıldıklarını söyledi.

Etkinliğe yoğun ilgi olduğuna işaret eden Nacar, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasına açılan kapı, ticari merkez olması dolayısıyla birçok bölge ülkesinden ziyaretçi bulunduğunu ve çok sayıda görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Nacar, HAVELSAN olarak 2020'den beri Afrika'da iş geliştirme çalışması yaptıklarını belirterek, Batı ve Orta Afrika'da ülke temsilcileri vasıtasıyla işler takip ettiklerini dile getirdi. Fuarda hem o müşterilerle görüşme fırsatı elde ettiklerini hem de Afrika'da iş yapan diğer firmaları tanıma fırsatı yakaladıklarını vurgulayan Nacar, Afrika pazarının büyük olduğunu ve savunmanın yanı sıra sınır ve şehir güvenliğine yönelik ihtiyaçlar bulunduğunu anlattı. Nacar, "Burada görece bütçesi az olan, ekonomik durumu iyi olmayan ülkeler de olduğunu biliyoruz. Bunun için de gerek devletler arası savunma sanayisi iş birliği protokolleri gerekse farklı finansman modelleriyle bu bölgede iş yapabileceğimizi, potansiyel olduğunu çok rahatlıkla görebiliyoruz. İş geliştirme emek gerektiriyor. Bölgedeki çalışmalara 2 yıldır başladık." dedi.