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Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Asisguard ve TÜBİTAK BİLGEM, Songar'ın "yüksek güçlü lazer" sistemiyle bomba imha görevi yapabilmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Silahlı drone Songar, lazerle bomba imhaya hazırlanıyor

Türkiye'nin ilk silahlı drone sistemi Songar'ın "yüksek güçlü lazerle" bomba imha görevinde kullanılması amaçlanıyor.

Asisguard Genel Müdürü Mustafa Barış Düzgün,  yaptığı açıklamada, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021), önceki fuarda tanıttıkları Songar'ın zaman içindeki gelişimini ve görüntüleme sistemleri alanındaki çalışmalarda gelinen noktayı ortaya koyacaklarını söyledi.

Songar'ın başlangıçta 5,56 kalibre 200 atım yapabilen otomatik makineli tüfekle ortaya çıktığını belirten Düzgün, daha sonra Songar'ı bir platform olarak görüp, araca farklı faydalı yükler entegre etme yoluna gittiklerini ifade etti.

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