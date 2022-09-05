SİDA, Mavi Vatan savunmasında yerli dizel motorla görev yapacak

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ Genel Müdürü Halim Tosun, motor üretimiyle savunma sanayisine hizmet verdiklerini söyledi.

Savunma Sanayii Başkanlığının (SSB) uhdesinde birçok projede yer aldıklarını anlatan Tosun, "Taktik tekerli zırhlı araçlarda yerli motorun üretilmesi ve entegre edilmesinde çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri Komutanlığının hizmetine sunulan, uçak durdurma sistemleri geri sarma motorlarını ürettik ve 2021 yılı içinde 80'e yakın teslimatı başarılı şekilde gerçekleştirdik." diye konuştu.