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Siber suçlarla mücadelede sanal veri inceleme oranı artırılacak

İçişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanlığının 2023'e ilişkin Yıllık Programı doğrultusunda belirlediği yeni hedefler ve uygulamalar kapsamında, siber suçlarla mücadelede sanal veri inceleme oranı yüzde 98'e yükseltilecek.

BİLİM-TEKNOLOJİ 26.10.2022, 11:35
Siber suçlarla mücadelede sanal veri inceleme oranı artırılacak

 Siber suçlarla mücadele birimlerinin etkinliği ile kara ve denizlerde sınır güvenliği artırılacak, güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek, terörle ve uyuşturucuyla etkin şekilde mücadeleye devam edilecek.

Bu kapsamda, siber suçlarla mücadeledeki operasyon sayısı artırılacak ve sanal veri inceleme oranı yüzde 98'e çıkarılacak.

Teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, bilgi kirliliği ve kişisel verilerin güvenliğine yönelik konularda önleyici ve bilinçlendirici çalışmalar artırılacak.

Güvenlik birimlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi

Program doğrultusunda güvenlik birimlerinin kapasitesi güçlendirilecek, terörle ve uyuşturucuyla etkin şekilde mücadeleye devam edilecek, kara ve denizlerde sınır güvenliği de artırılacak.

Kiralık Araç Bilgi Sistemi (KABİS) ile Kimlik Bildirim Sistemi (KBS) bütünleştirilecek, KABİS ve KBS'yle ilgili işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılması sağlanacak.

Sahil-NET Deniz Projesi'nin Ege Bölgesi'nde kurulumu kapsamında 17 bot alımı, 10 istasyon ve bir merkezi sistem kurulumu sağlanacak.

Sığ sularda arama ve kurtarma ile düzensiz göçle mücadele için 39 kontrol botunda telsiz sistemi kurulacak.

İl terörle mücadele şube müdürlüklerince 15 bin analiz yapılacak

Güvenlik hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması amacıyla Hizmetin Yerinde İfası Projesi kapsamında, vatandaşların talepleri halinde bulundukları yerde gerekli işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla 450 kit alınacak.

Fotoğraftan Kimlik Tespiti Projesi'nin yazılımı Medya Arşiv Sistemi'yle bütünleştirilecek. Suç analizi alanında Analiz Merkezi Projesi'nde modül sayısı 23'ten 25'e çıkarılacak. İl terörle mücadele şube müdürlüklerince 15 bin analiz yapılacak ve 100 personele temel eğitim ve geliştirme kursu verilecek.

Güvenlik hizmetlerinin hızlı ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için Jandarma Kolluk İşlemleri Projesi faaliyete geçirilecek.

Terör örgütlerinin propagandasıyla mücadele

Milli Balistik Test Merkezi kurulacak ve siber suçlarla mücadele kapsamında sanal veri inceleme oranı yüzde 98'e yükseltilecek.

Terör örgütlerinin propagandasıyla mücadele kapsamında, ilgili kurumlar arası iş birliğiyle ülke genelinde 4 bin bilgilendirme, 4 bin aileyle çalışma ve 200 sosyal faaliyet yapılacak.

Uyuşturucuyla mücadele

Narkorehber Projesi'nde 500 bin, Narkonokta Projesi'nde 300 bin, Narkotır Projesi'nde 100 bin kişi, En İyi Narkotik Anne Polisi Projesi'nde 500 bin anne ve anne adayı ile Narkogençlik Projesi'nde 100 bin genç bilgilendirilecek. Gençlerin bağımlılık konusunda duyarlılıklarının ölçülmesine yönelik anket yapılacak.

Koruyucu ve önleyici güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla huzur toplantısı ve suç mağduru destek ziyareti yoluyla 50 bin vatandaşa ulaşılacak.

Suçla mücadeleyi önleyici kolluk tedbirleri kapsamında idari para cezalarında standart oluşturulacak, kesilen idari para cezalarına ait sorgulama ve analiz yapılabilmesi için yazılım gerçekleştirilecek.

Kent güvenliği için alınacak tedbirler

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kurulum, genişleme ve modernizasyon çalışmaları sürdürülecek.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığının Mobil/Plaka Tanıma Sistemi verileri bütünleştirilecek.

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