Siber harcamalarda %15 artış

COVID-19’un etkileri şiddetli bir şekilde devam ederken, hizmet alım şekillerini değiştirdiği bankacılık sektörünü de zorlamaya devam ediyor. Şubelerde hizmetlerin kısıtlanması ile birlikte dijital hizmetlerin yoğun bir şekilde kullanıldığı banka ve finans şirketlerinde ise en büyük tehlikeyi hackerler oluşturuyor. Potansiyel tehditlerle mücadele etme konusunda zarara uğramak istemeyen bankaların sadece bu yıl siber maliyetlerinde %15 artış olduğuna dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, 2021’de sadece bankacılık sektöründe milyar dolarların üzerinde siber maliyetler oluşacağını aktarırken, hackerlerin bankalara sıkça düzenlediği DDoS saldırılarına karşı da 5 siber güvenlik adımını sıralıyor.

Siber Harcamalar Milyar Dolarları Buluyor

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki hem kullanıcıların dijitalleşmesi hem de bu yıla ambargosunu koyan pandeminin etkileri, dijital bankacılık hizmetlerinin kullanımında ciddi artışlar yaşanmasına sebep oluyor. Ayrıca bunu fırsat bilen ve ceplerini doldurmak isteyen hackerlerin ise hiç boş durmadığı görülüyor. Öyle ki sadece bu yıl siber tehditlere karşı güvenlik harcamaları %15 arttı ve artmaya devam edeceği de öngörülüyor. Sadece ABD’nin büyük bankalarının her birinde siber harcamaların 1 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Gürsel Tursun, banka çalışanlarının uzaktan çalışmasının ve daha fazla müşteriye de bankaların online ürün ve hizmetleri kullanmayı benimsetme çabalarının, siber yatırımların artarak gerçekleşmesini mecbur kıldığını ifade ediyor.

Bankalar DDoS Saldırılarına Dikkat Etmeli

Dağıtılmış Hizmet Reddi (DDoS) saldırıları, bankacılık hizmetlerini kullanılmaz hale getiriyor. Ciddi boyutlarda artışa geçen DDoS saldırılarından dolayı hizmet veremeyen bankaların finansal maliyetlere ek olarak itibar kaybına uğrayarak uzun vadede ciddi zararlar gördüğüne dikkat çeken Komtera Teknoloji Kanal Satış Direktörü Gürsel Tursun, DDoS saldırılarına karşı 5 siber güvenlik adımını sıralıyor.

1. Daha fazla bant genişliğine sahip olunmalı.

2. Altyapılarda yedeklilik oluşturulmalı.

3. Ağ donanımı DDoS saldırılarına karşı yapılandırılmalı.

4. Anti-DDoS donanım ve yazılım modülleri devreye alınmalı.

5. DDoS koruma cihazına sahip olunmalı.