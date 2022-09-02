Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Selçuk Bayraktar, ilk kez TEKNOFEST KARADENİZ'de sergilenen Bayraktar Kızılelma'nın önünde AA muhabirlerine açıklamada bulundu.

TEKNOFEST'in yüksek hızlı şarj istasyonu gibi bir yer olduğunu belirten Bayraktar, "Her geldiğimde bizi enerjiyle dolduruyor. Milletimizin duası, coşkusu, gençlerimizin heyecanı bizi dolduruyor. TEKNOFEST her yıl bunu yapıyor. Bütün bulutları dağıtıp, bambaşka bir iklim, mevsim gibi esiyor. Bu anlamda Anadolu Ajansı'na ilk yıldan itibaren paydaşımız olduğu için şükranlarımı iletmek istiyorum. Bu coşkunun önemli bir parçası da Anadolu Ajansı." diye konuştu.