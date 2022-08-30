Selçuk Bayraktar: TEKNOFEST KARADENİZ'e 600 bin genç başvurdu

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in açılışında yaptığı konuşmada, bugün önemli bir tarihi günün yaşandığına işaret etti.Büyük Zafer'in 100. yılı olduğunu belirten Bayraktar, "100 yıl önce tam da bugün işgal ve boyunduruk altında yaşamayı kabul etmeyen aziz Türk milleti, Samsun'da yanan bağımsızlık ateşinin peşinden koşarak yurdumuzu düşmanlardan kurtardı. Bu mücadeleye liderlik eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan için canını ortaya koyan milletimizin her bir ferdini, bu vesile ile ebediyete irtihal etmiş tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 100. yılı kutlu olsun." diye konuştu.