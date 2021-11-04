Selçuk Bayraktar Samsun'da TEKNOFEST 2022 hazırlıklarını inceledi

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2021'de aday şehirlerimizi değerlendirdiğimizde, Karadeniz'in göz bebeği Samsun'da karar kıldık. Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan, bir ulusun kurtuluş destanının yazıldığı şehir olan Samsun'da yapmaya karar verdik." dedi.

TEKNOFEST 2022 hazırlıklarını incelemek amacıyla Samsun'a gelen Bayraktar, Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TEKNOFEST'i bir yıl İstanbul'da, bir yıl ise Anadolu'da düzenlediklerini belirten Bayraktar, "TEKNOFEST 2021'de aday şehirlerimizi değerlendirdiğimizde, Karadeniz'in göz bebeği Samsun'da karar kıldık. Milli Mücadele'nin başladığı şehir olan, bir ulusun kurtuluş destanının yazıldığı şehir olan Samsun'da yapmaya karar verdik." ifadesini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı İcra Kurulu, Samsun'un yerel yöneticileri, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile hazırlıklara başladıkları anlatan Bayraktar, hazırlıkların beklediklerinden çok daha iyi devam ettiğini söyledi.

Yarışmanın 36 farklı kategoride olacağını, sağlıkta yapay zekadan akıllı ulaşım teknolojilerine kadar birçok alanda yarışma düzenleneceğini dile getiren Bayraktar, gençlerin bu alanlara teşvik edilmesi için yarışmaların yüzde 90'ından fazlasının sivil alanlarda yapılacağını aktardı.

Dünya çapında ilgi görecek yarışmalar olduğunu, 2021 yılında bu etkinin daha çok arttığını gördüğüne işaret eden Bayraktar, şunları söyledi:

"Artık dünyada yüksek teknoloji alanına odaklandığımızda, bunu insanlık ve milletimiz yararına olacak şekilde hedeflediğimizde, bu teknolojiyi geliştirmeyi, bunun yanında ahlaka ve etiğe riayet ederek o temele oturacak şekilde düsturumuzu ayarladığımızda, özellikle bugünün yarışlarına değil de geleceğin teknoloji trendlerine odaklandığımızda, 'Dünyada bu alanın en iyi olabiliriz' diyen yüzlerce genç gördüm. İlk yıllarda bunu pek görmüyorduk. Açıkçası bu güvenin gelmiş olması, TEKNOFEST'in en büyük başarısı diyebilirim."

Bayraktar, yarışmaya katılan bazı gençlerin kendi takımlarını kurarak girişimlerini ticarileştirdiğine dikkati çekerek, "TEKNOFEST yarışmalarından sonra yurt dışında benzer yarışmalara katılan gençler de oldu. Bu söylediğim özgüvenin yükselmiş olması, 'Biz geleceğin alanında çalıştığımızda dünyanın en iyisini yapabiliriz' diyen gençler sayısının çok daha artmış olması, açıkçası beni ve paydaş ekiplerimizi çok mutlu etti. Bunu ilk yıllarda görmüyorduk ama sonraki yıllarda bu duyguyu görmeye başladık." diye konuştu.

Samsun'da teknik değerlendirmeler yaptıklarını, yarışmaların düzenleneceği alandan meteorolojik bilgilere kadar birçok alanda değerlendirmeler gerçekleştireceklerini anlatan Bayraktar, TEKNOFEST'in dev bir takım oyunu olduğunu, 72 farklı paydaşın arasına ev sahipliği yapacak Samsun'un da katılacağını kaydetti.

TEKNOFEST düzenlenen illerde kalıcı izler bırakmayı amaçladıklarının altını çizen Bayraktar, bunlardan en önemlilerinin başında bilim merkezleri ve deneyap atölyeleri olduğunu, yüzlerce gencin teknoloji alanında kendini yetiştirdiğini dile getirdi.

Bir gazetecinin, yakın zamanda yaşamını yitiren babası Özdemir Bayraktar'ın teknoloji alanında kendisine bir vasiyette bulunup bulunmadığı yönündeki sorusu üzerine Bayraktar, "Babam bizi çocukluğumuzdan itibaren hep ülkemize hizmet odaklı, ülkemize faydalı işler yapma odaklı ve bunu yaparken de asla hak bildiğin yoldan, doğrudan ayrılmadan yapmayı vasiyet ederdi. Babam neredeyse son nefesine kadar annemle bizim uçakları yaptığımız yerde, fabrikada yaşadı. Bize vasiyet ettiği en büyük hediye de o yaşattığı ruhtur. Ülkemizin tam bağımsızlığı için müreffeh ve güçlü yarınları için hayatını adamış olmasıdır. O ruhla biz yüzbinlerce gencimize ilham olmaya çalıştık." dedi.

Bayraktar'a incelemelerinde Vali Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bakan Yardımcısı Kacır, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da eşlik etti.