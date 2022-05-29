Selçuk Bayraktar: Milli Teknoloji Hamlesi Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak

Selçuk Bayraktar, kapanış töreninde yaptığı konuşmada, "Hayatımıza anlam katan, adeta ruhumuzu şarj eden TEKNOFEST Azerbaycan'ın sonuna geldik. TEKNOFEST bittiği için hüzünlüyüz ama kardeşliğimiz pekiştiği için de sevinçliyiz. İnşallah önümüzdeki yıllarda TEKNOFEST rüzgarını aziz şehirlerimiz Bakü'de, Şuşa'da tekrar estireceğiz." diye konuştu.

Yakın gelecekte teknoloji yarışmalarından çıkan girişimlerin başarı hikayelerini anlatacaklarını aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bakü'de gördüklerimden sonra eminim ki Milli Teknoloji Hamlesi Azerbaycan gençliğinin de en önemli hedeflerinden biri olacak. İnanıyorum ki genç kardeşlerim Türk dünyasının tam bağımsız ve azat olabilmesi, müreffeh bir yaşamın tesis edilebilmesi için yüksek teknoloji geliştirme çalışmalarına hız kesmeden devam edecek. Bugünden sonra TEKNOFEST seferberliği, can Azerbaycan'ın her bir bölgesine, tüm şehirlerine uzanarak hayatlarımıza müspet bir anlam katacak.

Dün can Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladık, bugün de Türk dünyasının en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul'un fethinin 569. yılını kutluyoruz. Kardeş Bakü'den Türk dünyasının kadim şehri İstanbul'a selamlarımızı ve sevgilerimizi yolluyoruz. Bu vesileyle, gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhlarınız şad olsun."