Selçuk Bayraktar: Dünyadaki en büyük dönüşüm rüzgarı, yüksek teknoloji üzerinden geliyor

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in ilk defa düzenlediği TEKNOFEST Girişim Programı birinci dönem mezunlarına ödüllerinin verilmesi dolayısıyla TEKNOFEST KARADENİZ'in T3 Girişim Merkezi'nde Girişim Gösteri Günü etkinliği gerçekleştirildi.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, gençlere tavsiyelerde bulundu.

TEKNOFEST Girişim Programı'ndan mezun olan gençleri tebrik eden Bayraktar, "Sunumları dinledim, çok başarılı ve gelecek vadeden projeler olduğunu gördüm. Dünyadaki en büyük dönüşüm rüzgarı, yüksek teknoloji üzerinden geliyor. Bu dönüşümün yönünü ve kurallarını belirleyenler, bu teknolojileri geliştirenlerdir. O teknoloji rüzgarının bugünkü hallerine baktığımızda, kocaman dev şirketleri görüyoruz. Bunların geçmişlerine, hikayelerine baktığımızda aynen sizler gibi ufacık takımlarla kurulmuş girişimler olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Baykar'ın da böyle bir girişim olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsansız hava araçları serüvenine baktığınızda, ufacık bir takımla başlayıp 20 senede artık dünyaya nam salan insansız hava araçlarını üreten bir marka haline geldim. Bunu hiç unutmamanızı tavsiye ediyoruz bir abiniz olarak. Biz bu kadar büyüdük ama bir taraftan sırtımızdaki sorumluluk da çok arttığından, yükümlülüklerimiz çok arttığından büyük bir yenilik yapmamız çok daha zorlaşmış oluyor. Oysa sıfırdan yeni bir sayfa açtığınızda bu kadar büyük yükümlülük ve sorumluluklarınız olmadığından çok daha özgür oluyorsunuz. Yani bir anlamda bizler, o büyüklükle beraber özgürlüğümüzden olmuş ve çok daha sınırlı hareket edebilecekken sizler için bu söz konusu değil."

Bayraktar, 3 yıllık üretim hatlarının dolu olduğunu, yıllarca bu ürünlerin desteklenmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu ürünleri desteklemen gerekiyor 20 sene boyunca. Dolayısıyla ben bugün artık, 'Bunu yapmıyorum' deme şansım yok." diye konuştu.

"Asıl dönüşümü getirenler yenilik yapabilme kapasitesine sahip ufak girişimler"

Girişimlerin hikayesini çocuk büyütmeye benzeten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bizler sadece o geçmişten gelen işi yapmak için sürekli bütün vaktimizi ona harcamak zorundayız. Oysa girişim, yepyeni bir iş yapıyor ve o yeni iş için vakit harcıyorsunuz. Dünyayı da bir anlamda sizler gibi girişimler, küçük girişimler şekillendiriyor. Mevcutlar, büyümüş olanlar artık şekillendirme yeteneğini kaybetmiş oluyor. Her ne kadar konuşmanın başında, dünyayı yüksek teknoloji geliştiren şirketler şekillendiriyor, büyük şirketler şekillendiriyor desem de asıl dönüşümü getirenler yenilik yapabilme kapasitesine sahip ufak girişimler. Çünkü diğerlerinin böyle lüksü yok, yenilik yapma şansları mevcut işlerinden dolayı çok daha zor. Çok önemli bir çekirdeği elinizde bulundurduğunuzu asla unutmayın."

Girişim takımlarının birbirlerine olan güvenlerinin, dostluğunun ve yol arkadaşlığı ile öz değerlerinin en büyük güç olduğunu vurgulayan Selçuk Bayraktar, şöyle devam etti:

"Sunumlarımda anlatıyorum. Ne yaptığınızdan daha önemlisi nasıl ve neden yaptığınız demiştik. İşte insanlığın faydasına mı yapıyorsunuz, yoksa sadece para kazanmak için mi yapıyorsunuz veya dosdoğru bir ahlakla mı yapıyorsunuz? Müesses nizamın belki çarpık usullerine uyuyor musunuz? Asıl işinizi kıymetli kılacak olan değerler bu sorularda gizli. Ne yaptığınızdan ziyade nasıl ve neden yaptığınız sorularında gizli. Bunlar sizin bu çekirdeğin öz değerlerini oluşturuyor."

Gençlerin geleceğe yönelik taşıdıkları vizyona dikkati çekerek bugünün teknolojilerine değil, yarının teknolojilerine odaklanılması gerektiğini anlatan Bayraktar, gençlere küçük moral bozukluklarına aldırmadan ellerindeki tüm güzellikleri ortaya koyarak sabırla, gayretle, ahlakla çalışmaları tavsiyelerinde bulundu.

Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de soruları yanıtladı

TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir gün öncesinde, 'Birileri bu projeleri akamete uğratmak için taşları diziyorlar' demişken hemen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi ama bir taraftan da o taşların döşendiğini görmek, bu projeleri akamete uğratacak, yola mayın döşemek gibi hususları görmek bizler için üzücü, milletimiz adına üzücü ama biz bunları çok yaşadık. Bunlarla mücadele etmeyi bildik." dedi.

Bayraktar, TEKNOFEST KARADENİZ'de stantları gezdikten sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST KARADENİZ ziyaretine ilişkin değerlendirmesi sorulan Bayraktar, TEKNOFEST'e tüm siyasi parti temsilcilerinin katılmasının kendilerini mutlu edeceğini söyledi.

Türkiye'de milli teknoloji alanında dip dalgası oluşturulması için bu festivalleri düzenlediklerine işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu niyetlerimizi ve gayretlerimizi hem Baykar'da yürüttüğümüz çalışmalarda hem T3 Vakfının çalışmalarında ortaya koyuyoruz. Hem anlamayıp bir taraftan da karalamaya çalışan siyasi saikler olduğunu da bütün bu yürüttüğümüz çalışmalar boyuncu gördük. Elbette bunlara karşı cevaplarımızı da verdik. Ben çıktığım canlı yayında, bu projelerin geleceğiyle alakalı sorduğu soru üzerine, bu projelerde siyasi iktidardaki bir gevşemeyle kolaylıkla akamete uğrayabileceğini, akamete uğratmak için toplumda bazı kesimlerin taşlar döşediğini söyledim. Bunun emarelerini işte türlü türlü iftiralarla biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfımızda görmüştük.

İnsansız hava araçlarını ilk defa silahlandırdığımızda ilk cevabın terör örgütlerinden değil de siyasetten geldiğini görmüştük. Öncelikle HDP'den böyle şikayetler gelmişti. Rahatsızlıklarını dile getirmişlerdi. Sonrasında CHP'den bir milletvekili, Sezgin Tanrıkulu, SİHA'ların yeni dönemin JİTEM'i olduğunu söylemişti. Bunun sistematik şekilde devam ettiğini gördük bütün bu çalışmalarımız boyunca. Hem T3 Vakfı kapsamında yaptığımız faaliyetlerde bunu gördük hem de Baykar'da yaptığımız çalışmalarda benzer taşlama, karalamaları, iftira kampanyalarını yaşadık."