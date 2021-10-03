Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona salgın BEEO Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur Samancı
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 2060'ta Avrupa seviyesine gelecek
Türkiye'nin yaşlı nüfus oranı 2060'ta...
Enflasyon rakamları açıklandı
Enflasyon rakamları açıklandı
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
Japonya Başbakanlığına Kişida Fumio seçildi
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100 bin kişide 200'ü aştı
Kovid-19 vakaları 50 ilde 100...

Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji ve Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi, balistik koruyucu ürünlerde Ar-Ge çalışmaları için iş birliği yapacak.

Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

 Nurol Teknoloji, balistik koruyucu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına hız vermek hedefiyle Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ile stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedefine katkı sunacak stratejik iş birliği mutabakatının Sabancı Üniversitesi’ndeki imza törenine, Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ekipleriyle katıldılar.

İki yıl sürecek söz konusu iş birliği, proje programlarının geliştirilmesi, Nurol Teknoloji’nin yapacağı Ar-Ge çalışmalarında SUNUM laboratuvarlarını kullanması, Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuru yapılması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve diğer iş birliği konularını kapsıyor.

Nurol Teknoloji Genel Müdürü Baybaş, konuya ilişkin, "Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerlemesi için önemli ve faydalı Ar-Ge projelerinin geliştirileceğine inandığımız bu iş birliği anlaşmasının, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Sukan ise “Halen Nurol Teknoloji ile başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak araştırma projelerimizin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.