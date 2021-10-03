Savunmada yeni teknolojiler için üniversite-sanayi iş birliği

Nurol Teknoloji, balistik koruyucu ürünlerin Ar-Ge çalışmalarına hız vermek hedefiyle Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), ile stratejik iş birliği mutabakatı imzaladı.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin ihtiyaçlarının yerli ve milli imkanlarla karşılanması hedefine katkı sunacak stratejik iş birliği mutabakatının Sabancı Üniversitesi’ndeki imza törenine, Nurol Teknoloji Genel Müdürü Selim Baybaş ve SUNUM Direktörü Prof. Dr. Fazilet Vardar Sukan ekipleriyle katıldılar.

İki yıl sürecek söz konusu iş birliği, proje programlarının geliştirilmesi, Nurol Teknoloji’nin yapacağı Ar-Ge çalışmalarında SUNUM laboratuvarlarını kullanması, Avrupa Birliği proje çağrılarına ortak başvuru yapılması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve diğer iş birliği konularını kapsıyor.

Nurol Teknoloji Genel Müdürü Baybaş, konuya ilişkin, "Ülkemizin savunma sanayisindeki ilerlemesi için önemli ve faydalı Ar-Ge projelerinin geliştirileceğine inandığımız bu iş birliği anlaşmasının, ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SUNUM Direktörü Prof. Dr. Sukan ise “Halen Nurol Teknoloji ile başarılı bir şekilde yürütülmekte olan ortak araştırma projelerimizin artarak devam etmesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.