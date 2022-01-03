Savunma ve havacılık sanayisi 2021'i yeni ihracat rekoruyla kapattı

Türk savunma sanayisi, başta güvenlik güçleri olmak üzere, dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını en gelişmiş teknolojilerle karşılamaya yönelik çalışmalarının karşılığını ekonomik olarak da alıyor.

Son yıllarda geliştirilen araç, ekipman ve alt sistemlerle Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltan, yerlilik oranını yüzde 80'ler seviyesine çıkartan sektör, bu ürünlere pazar bulma konusunda da yoğun çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda 2021 yılında birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi ürünü ilk kez ihraç edildi, ihracat yapılan ülkelere yenileri eklendi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ihracatı geçen yıl yüzde 32,9 artarak 225 milyar 367 milyon 676 bin dolara ulaştı. Savunma ve havacılık sanayisi ise yıllık yüzde 41,5'lik ihracat artışıyla Türkiye ortalamasını geride bıraktı.