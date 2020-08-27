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Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü

HAVELSAN, Öğrenen Yapay Zekaya Sahip Sanal Kuvvetler (FIVE-ML) Ar-Ge projesi başlattı. Yapay zeka tabanlı projenin, 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Savunma sanayisinde 'yapay zeka' dönüşümü

Özellikle "uçan bilgisayar" benzetmesi yapılan Milli Muharip Uçak Projesi'nde sorumluluk üstlenen firmalar, bu alanda çeşitli projeler yürütüyor.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümler üreten HAVELSAN, FIVE-ML ARGE Projesi'ni hayata geçirdi. Yapay zeka tabanlı projenin, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

FIVE-ML Projesi'nin tamamlanmasının ardından, HAVELSAN'ın T-129 Atak helikopterinin simülatörü ATAKSİM ve insansız hava aracı Anka Simülatörü, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi (UMTAS) Simülatörü, Hava Savunma Eğitim Merkezi gibi projelerde kullandığı ve Milli Muharip Uçak Projesi Harekat Analizi kapsamında kullanılması planlanan Milli Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS) yazılımının, kural tabanlı davranış altyapısından öğrenen yapay zeka tabanlı davranış altyapısına geçirilmesi hedefleniyor.

Muharip platformların görev simülatörlerinde taktik eğitim verilmesi amacıyla kullanılan ve taktik senaryo planlama, planlanan senaryonun koşulması, eğitim sonrası değerlendirme imkanı sağlayan taktik çevre yazılımlarının yapay zeka tabanlı hale gelmesiyle görev/mühendislik simülatörlerindeki taktik ortamın gerçekçiliği artırılacak.

Böylece simülatör projelerinde entegrasyon, test ve garanti aşamalarında maliyet düşüşü elde edilecek, son kullanıcının daha gerçekçi senaryoları daha kolay hazırlaması sağlanacak.

Operatif/taktik analiz simülasyonlarının, operatif/taktik seviyede harp oyunlarının, gerçek harekat ortamında kullanılabilecek karar destek sistemlerinin yolu açılırken, projeden kazanılacak tecrübe ve uzmanlık birçok alandaki simülasyon uygulamasına aktarılacak.

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