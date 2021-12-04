Savunma sanayisi 'Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi'ne hazırlanıyor

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisindeki lojistik modernizasyonu, dijital dönüşümü ve ihracat fırsatları başta olmak üzere sektöre ilişkin gelişmelerin değerlendirileceği "Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi (DLSS)" 7-8 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının destekleriyle Hilton Garden Inn Ankara Gimat Oteli'nde gerçekleştirilecek zirve, savunma sanayisi profesyonelleri, akademisyenleri, karar vericileri ile askeri personeli buluşturacak. Yaklaşık 1200 katılımcıyı aynı çatı altında toplayacak etkinlikle, savunma sanayisindeki imkanlar da değerlendirilecek.

Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Sami Atalan, AA muhabirine, bu yıl ilk kez hayata geçirilecek ve iki gün sürecek zirvenin, savunma sanayisinde hayati önem taşıyan askeri lojistiğin gelecek vizyonunu karşılayacak inovatif çözümler ve yaklaşımlarla ilgili bilgi alışverişi için fırsat sunacağını söyledi.

Zirvenin, sektör temsilcilerinin lojistik modernizasyonu ve dijital dönüşüm konularında çözüm alışverişine aktif olarak katılımına ve ihracat fırsatlarını keşfetmelerine olanak sağlayacağını belirten Atalan, "Zirve, savunma sanayisindeki ürünlerin yaşam döngüsünde iş birlikleri için de önemli bir platform olacak. Askeri lojistik, günümüzde sınır ötesi operasyonlarda kullanıldığı gibi enerji hatları güvenliğinin ve son olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görüldüğü gibi sağlık lojistiğinde bile kullanılan küresel bir güç dengesi unsuru olarak kabul ediliyor." dedi.

Atalan, savunma sanayisinin ülkeler için stratejik önem taşıyan ve büyümesini artıran sektörlerin başında geldiğine işaret ederek, 2020'de dünyadaki savunma harcamalarının Kovid-19 koşullarına rağmen 2 trilyon dolar düzeyinde gerçekleştiğini bildirdi.

"DLSS, savunma sanayisinin yeni vitrini olmayı hedefliyor"

Askeri lojistiğin bu sektörün belkemiği konumunda olduğunu vurgulayan Atalan, şu değerlendirmede bulundu:

"Askeri lojistik 400 milyar dolarlık bir hacme sahip. Günümüzde bir güç çarpanı olan askeri lojistik, sadece sınır ötesi operasyonlar, iç güvenlik harekatları gibi ulusal ya da yerel bir kavramı tanımlamanın çok ötesine geçti. Milli Savunma Bakanlığı başta olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk savunma sanayisi bu anlamda çok önemli bir yetkinliğe ve potansiyele sahip. Bu alandaki gücümüze dikkat çekmeyi hedefleyen DLSS, savunma sanayimizin 400 milyar dolarlık askeri lojistik pazarındaki stratejilerini geliştirmesi için de yol gösterecek. TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN ve Altınay Savunmanın ortak firması DASAL Havacılık Teknolojileri iş birliği protokolü de Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde imzalanacak. Anlaşmanın detayları ilk kez zirvede açıklanacak."

Atalan, DLSS'nin gündem başlıklarına da değinerek, "Savunma Sanayisinde Sürdürülebilir Ömür Devri Yönetimi", "Harekat Alanlarına Göre Özel Lojistik Çözümler", "Savunma Sanayisi Kapsamında Bölgesel ve Küresel Lojistik", "Lojistik Destek Paketlerinin İhracat Kalemi Olarak Pazarlanması", "Hareket Lojistiğinde Engel Aşma" ve "Askeri Lojistikte Dijital Dönüşüm"ün zirvenin önemli oturumları arasında yer alacağını dile getirdi.

Zirvede, "Sınır Ötesi Operasyonlarda Fransız Ordusunun Kara Araçları ile Lojistik Çözümleri", "Milli Silah Sistemleri Ömür Devri Yönetimi-Garanti Sonrası Dönem Örnek Modeli", "Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hakkında Uluslararası Düzenlemeler", "Savunma Sanayisinde Bir Başarı Hikayesi" gibi özel sunum konularının da yer aldığı bilgisini veren Atalan, şunları kaydetti:

"Savunma sanayisinin yeni vitrini olmayı hedefleyen DLSS'ye katılacak sektörler arasında, kara araçları ve alt sistemleri, kara ve havadan nakliye, silah sistemleri, alt sistemler ve mühimmat, roket ve füze sistemleri, elektro-optik ve elektronik sistemler ile lazer ve güdüm sistemleri, elektronik harp sistemleri, keşif, gözetleme ve sınır güvenliği, haberleşme, bilişim ve yazılım sistemleri, lojistik, bakım, onarım ve mühendislik hizmetleri, askeri tekstil, bot ve kamuflaj, balistik ve kalibrasyon çözümleri, KBRN sistemleri, Ar-Ge, muharebe destek hizmetleri gibi sektörler yer alıyor."