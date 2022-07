Savunma Sanayii Başkanı Demir, TEKNOFEST'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Gençlikteki heyecan ve enerji Türkiye'nin geleceğini inşa edecek inşallah. Biz de bunun önünü açmak, bu heyecanın sönmeden artarak devam etmesini sağlamak üzere elimizden geleni yapmak ve gayret göstermek durumundayız." dedi.

Demir, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali KARADENİZ kapsamında Ordu'da 7 dalda gerçekleştirilen yarışmaları takip etti.

Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda organize edilen festivalin üçüncü gününde alanı ziyaret eden Demir, projeleri yerinde inceleyerek öğrencilerden bilgi aldı.

Demir, burada gazetecilere, TEKNOFEST heyecanının bu yıl Karadeniz'de olduğunu söyledi.

Bu yıl bir de Azerbaycan TEKNOFEST de yaptıklarını anımsatan Demir, "Buradaki heyecanı görüyoruz. Bugün Ordu'dayız ve TEKNOFEST giderek büyüyor. 'Ayakları yerden kesen festival.' dedik ama dünyanın kesinlikle bir numaralı festivali oldu. Şu anda 600 bini aşkın yarışmacı var, 77 ülkeden yarışmacılarımız var." diye konuştu.

"TEKNOFEST, heyecan demek." dediklerinikaydeden Demir, şöyle devam etti:

"Bu heyecanın da dalga dalga yayıldığını görmek bizi mutlu ediyor. Her alanda, her sektörde, her teknoloji alanına dokunan yarışmalar ve ilgi alanları var. Çok memnuniyet verici bir şey. Tabii bu heyecan Anadolu'nun her tarafında yavaş yavaş hissedilecek. İstanbul, Gaziantep, Azerbaycan, şimdi de Karadeniz. İnşallah gelecek yıllarda da yine Anadolu'nun başka yerlerinde bu festivali göreceğiz."