Sancar SİDA "Mavi Vatan" korumasına hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demire yaptığı açıklamada, Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen yeni teknolojiler kazandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.Bu amaçla farklı yeteneklere sahip şirketlerin iş birliğiyle son dönemde başarılı insansız deniz aracı projelerinin ürüne dönüştüğünü vurgulayan Demir, "SİDA'ları Deniz Kuvvetlerimize kazandırmak için birçok koldan çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri de HAVELSAN ve Yonca-Onuk tarafından geliştirilen Sancar SİDA. Gururla söyleyebiliriz ki sınıfının en iyi araçları yakın zamanda Türkiye ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya gelecek. Bu projelere katkı veren, görev alan tüm şirketlerimize teşekkür ediyoruz. Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı bir kez daha gösterme konusunda başarılı çalışmalara imza attılar." dedi.

İmzadan 6 ay sonra ilk testler tamamlandı

Ülkeler son dönemde geçmişten çok farklı askeri tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Bu kapsamda, kolaylıkla tanınamayan, alışılmadık harekatlar düzenleyebilen ve çeşitlilik arz edebilen düşman tipi ile mücadele etmek gerekiyor.

Bu tarz asimetrik tehditler, ulusların güvenliğine ve uluslararası dengelere ciddi zarar verme potansiyeli de içeriyor. Ulusların güvenlik birimlerinin bu nedenle kendi hükümetlerinin amaçları doğrultusunda geleneksel savunma faaliyetlerini icra etmeye devam ederken karşılaştıkları tehditleri de tespit edip yok etmeleri gerekiyor.