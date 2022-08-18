Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Burdur'da BAKA ile 139 proje hayata geçti
Bakan Varank, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı aracılığıyla bugüne kadar Burdur'da 139 projeye cari fiyatlarla 103 milyon lira destek sağlandığını belirterek, "Böylece şehrimizde ve ilçelerimizde 155 milyon liralık yatırımın önünü açtık." dedi.
Varank, Burdur İl Özel İdare Toplantı Salonu'nda düzenlenen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Projeleri İmza ve Coğrafi İşaret Tescil Belgeleri Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ancak millete aşık, Türkiye’yi de çok sevdiklerini söyledi.
Burdur'a her zaman olduğu gibi yine hizmet ve projelerle geldiklerini belirten Varank, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) vasıtasıyla kısa sürede Burdur'a kazandırılacak projelerin imza törenini gerçekleştireceklerini ifade etti.
Burdur'un her şehir gibi kendi ölçeğinde ülke ekonomisine değerli katkılar sağladığını dile getiren Varank, kentin 2021'de 291 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ve bir önceki yıla göre yüzde 36'lık bir artış yaşandığını bildirdi.
Burdur'un sürekli gelişiyor olmasının kendilerini memnun ettiğini söyleyen Varank, kendilerinin de destek için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.
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