“Samsung AI Forum 2020” kapsamında yapay zekânın geleceği tartışılacak!

Samsung Electronics tarafından düzenlenecek, Samsung AI Forum 2020 etkinliği Samsung’un YouTube kanalı üzerinden 2 ve 3 Kasım’da çevrimiçi olarak yapılacak ve etkinlik iki gün sürecek. Bu yıl dördüncüsü düzenlenecek forum, yapay zekâ (YZ) alanında çalışmalar yapan dünyaca ünlü akademisyenleri ve sektör uzmanlarını bir araya getirerek fikirlerin, öngörülerin ve en son araştırma sonuçlarının paylaşıldığı ve aynı azmanda yapay zekânın geleceğinin tartışıldığı bir platform işlevi görüyor.

İlk Gün: Gerçek dünyadaki değişimler için yapay zekâ teknolojileri

Geleceğin yüksek teknolojilerinin geliştirildiği Samsung’un Ar-Ge merkezi Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü (SAIT), tarafından düzenlenen etkinliğin ilk gününde, açılış konuşması Samsung Electronics Başkan Yardımcısı ve Cihaz Çözümleri Başkanı Dr. Kinam Kim tarafından yapılacak. Daha sonra, tanınmış yapay zekâ uzmanları tarafından “Gerçek Dünyadaki Değişimler için Yapay Zekâ Teknolojileri” konusunda sunumlar gerçekleştirilecek.

Samsung Electronics Sistem Geniş Ölçekli Entegrasyon (LSI) Faaliyetleri Başkanı Dr. Inyup Kang da sunum yapacaklarla birlikte bu yılki etkinliğin panel oturumuna katılacak. Panelde derinlemesine tartışılacak konular arasında, önümüzdeki on yıl boyunca YZ teknolojileri konusunda küresel düzeyde aşılması gereken zorluklar, pandemi veya iklim değişikliği gibi dünyada görülen gerçek sorunlarla başa çıkmada yapay zekânın önündeki sınırlar ve insan-düzeyinde yapay zekâya insanlığın ihtiyacının olup olmadığı konusu ve diğer meseleler yer alacak.

İlk gün gerçekleşecek oturumlar şunlar:

“Nedensel Temsillerin Keşfine Doğru”, Prof. Yoshua Bengio, Montreal Üniversitesi

“Kendi Kendini Denetleyen Öğrenme”, Prof. Yann LeCun, New York Üniversitesi

“Meta-Öğrenme: Few-Shot Adaptasyonundan Simetrilerin Ortaya Çıkarılmasına”, Prof. Chelsea Finn, Stanford Üniversitesi

“Beynin Yeniden Yapılandırılması”, Prof. Donhee Ham, Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü Araştırmacısı, Profesör, Harvard Üniversitesi

“Makine Öğreniminin Yaşam Döngüsü Boyunca Anlaşılabilirliği”, Dr. Jennifer Wortman Vaughan, Microsoft Research

“Konuşma Tanıma için Uçtan Uca Modeller”, Dr. Tara Sainath, Google Research

“Doğal Dilin İşlenmesi”, Prof. Christopher Manning, Stanford Üniversitesi

“Vizyon”, Prof. Devi Parikh, Georgia Teknoloji Enstitüsü

“İnsan Robot Etkileşimi”, Prof. Subbarao Kambhampati, Arizona Eyalet Üniversitesi

“Robotik Bilimi”, Prof. Daniel D. Lee, Cornell Tech, Samsung Research Başkan Yardımcısı ve Samsung New York YZ Merkezi Başkanı

“Bilgi İşlem Alanındaki Nobel Ödülü” olarak da bilinen Turing Ödülü’nü 2018 yılında kazanan Prof. Dr. Yoshua Bengio da forumun eş başkanlığını yürütecek. Profesör Yoshua Bengio, Samsung tarafından “Samsung Yapay Zekâ Profesörü” unvanına layık görüldü. SAIT Başkanı Dr. Sungwoo Hwang ile birlikte forum başkanlığını üstlenecek olan Bengio, Samsung Electronics'te yapay zekâ araştırmalarının sınırlarını genişletmeye yönelik işbirliklerini arttırmak amacıyla derin öğrenme alanındaki kendi kapsamlı ağlarını ve uzmanlığını kullanacak.

Bengio etkinlikle ilgili şunları söyledi: "Bu etkinlikte hem mevcut YZ teknolojilerinin teorik ve pratik düzeyde sorular ortaya koyan sınırlılıklarına hem de insan düzeyinde zekâya ulaşılmasına yönelik araştırma alanlarına ışık tutacağını düşündüğümüz olağanüstü konuşmacılarımız ve tartışma konularımız olacak."

“Yılın Samsung YZ Araştırmacısı Ödülü” sahiplerini bulacak

Etkinlik kapsamında bu yıl ilk defa “Yılın Samsung YZ Araştırmacısı Ödülü” de verilecek. “Yılın Araştırmacısı” ödülünün sahibi, Samsung Electronics bünyesindeki yapay zekâ uzmanlarının yanı sıra tanınmış akademik kurumlar tarafından yapılan ayrıntılı değerlendirmeler sonucunda, dünya çapında 35 yaşını geçmemiş YZ araştırmacıları arasından seçiliyor. Etkinliğin ilk gününde gerçekleştirilecek ödül töreninde, bu ödüle layık görülen araştırmacıya 30.000 dolar değerinde para ödülü verilecek ve ödülü kazanan araştırmacı bir sunum yapacak.

İkinci gün: İnsan merkezli yapay zekâ

İkinci günün oturumlarına, Samsung Electronics’in son kullanıcı ürünleri için geleceğe yönelik teknolojilerin geliştirilmesine öncülük eden gelişmiş Ar-Ge merkezi Samsung Research ev sahipliği yapacak. “İnsan Merkezli YZ” temasıyla, Samsung Research Başkanı Dr. Sebastian Seung bir açılış konuşması gerçekleştirecek. Dünyanın her yerinden YZ araştırmalarına aktif olarak dâhil olan YZ uzmanları da etkinliğin bu bölümünde öngörülerini paylaşacak.

İkinci gün gerçekleşecek oturumlar şunlar:

Doğal Dil İşleme (NLP) alanında tanınmış bir uzman olan Prof. Dr. Christopher Manning, İnsan Merkezli YZ için gereksinim duyulan NLP teknolojilerinin mevcut durumu ve geleceği hakkında bir konuşma yapacak. Manning daha önce de ilk kez 2017 yılında düzenlenen Samsung YZ Forumu’nda sinir ağı tabanlı doğal dil anlama teknolojisinin gelişimi üzerine bir açılış konuşması yapmıştı. Samsung şu an Prof. Dr. Manning ile soru-cevap ve diyalog modellemesi üzerinde çalışıyor ve NLP teknolojilerinin genel gelişimi konusunda kendisiyle iş birliği yapmaya devam edecek.

Sunumların ardından, nörobilime dayalı yapay zekâ araştırmalarında öncü bir isim olan Sebastian Seung, “İnsan Merkezli Yapay Zekânın” geleceği ve bu alandaki beklentilerle ilgili olarak, dört konuşmacıyla gerçekleştirilecek panel oturumuna başkanlık edecek.

Konuyla ilgili görüşlerini aktaran Seung, şöyle konuştu: “Samsung AI Forum 2020'nin, yapay zekâ teknolojisi gelişmelerinin ve insan yaşamına olumlu etki sağlayabilecek uygulamalarının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunacağını umuyoruz. Özellikle bu yılki forum çevrimiçi yapılacağından, etkinliğin yapay zekâ teknolojileriyle ilgilenenlerin daha yoğun bir katılım sağlaması açısından bir fırsat olacağını umuyorum.”

Etkinlik, ön kayıt yaptıran katılımcılara açık olacak. Samsung Gelişmiş Teknoloji Enstitüsü websitesi ve Samsung Research websitesi üzerinden etkinliğe katılım için kayıt yaptırılabiliyor.