Samanyolu'ndaki kara delik ilk kez görüntülendi
Uluslararası ortak bir çalışmada görev alan gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde devasa bir kara deliğin ilk görüntüsünü ortaya çıkarmayı başardı.
Dünya çapında sekiz senkronize radyo teleskopundan oluşan Event Horizon Teleskopu'nu yöneten uluslararası konsorsiyum, Samanyolu'nun göbeğindeki süper kütleli kara deliğin renklendirilmiş görüntüsünü ilk defa paylaştı.
Arizona Üniversitesi Astrofizik Profesörü Feryal Özel, dünyaya 27 bin ışık yılı uzaklıktaki kara deliği "galaksinin merkezindeki nazik dev" olarak nitelendirdi. Özel, Samanyolu kara deliğinin, Yay ve Akrep takımyıldızlarının sınırına yakın olan "Yay A" olarak adlandırıldığını ve güneşten 4 milyon kat büyük olduğunu belirtti.
Event Horizon Telescope'uyla araştırma yapan gökbilimciler daha önce 2019'da, 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksinin kara deliğini görüntülemişti.
Gökbilimciler, Samanyolu Galaksisi de dahil olmak üzere neredeyse tüm galaksilerin merkezinde, ışık ve maddenin kaçamadığı bu dev kara deliklerin bulunduğuna inanıyor.
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:05
|İkindi
|17:00
|Akşam
|20:18
|Yatsı
|21:55
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|36
|78
|2. Fenerbahçe
|36
|69
|3. Konyaspor
|36
|64
|4. Başakşehir
|36
|61
|5. Alanyaspor
|36
|58
|6. Karagümrük
|36
|56
|7. Beşiktaş
|36
|55
|8. Antalyaspor
|36
|55
|9. Adana Demirspor
|36
|52
|10. Kasımpaşa
|36
|50
|11. Hatayspor
|36
|50
|12. Sivasspor
|36
|48
|13. Galatasaray
|36
|48
|14. Kayserispor
|36
|44
|15. Giresunspor
|36
|44
|16. Gaziantep FK
|36
|43
|17. Rizespor
|36
|36
|18. Altay
|36
|34
|19. Göztepe
|36
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|36
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|34
|67
|2. Ümraniye
|34
|66
|3. Bandırmaspor
|34
|58
|4. İstanbulspor
|34
|58
|5. Erzurumspor
|34
|57
|6. Eyüpspor
|34
|51
|7. Tuzlaspor
|34
|49
|8. Samsunspor
|34
|47
|9. Keçiörengücü
|34
|47
|10. Manisa Futbol Kulübü
|35
|46
|11. Adanaspor
|35
|45
|12. Denizlispor
|34
|45
|13. Gençlerbirliği
|34
|45
|14. Boluspor
|34
|44
|15. Altınordu
|34
|42
|16. Bursaspor
|34
|41
|17. Kocaelispor
|34
|41
|18. Menemen Belediyespor
|34
|38
|19. Balıkesirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|36
|89
|2. Liverpool
|36
|86
|3. Chelsea
|36
|70
|4. Arsenal
|35
|66
|5. Tottenham
|35
|62
|6. M. United
|37
|58
|7. West Ham United
|36
|55
|8. Wolverhampton Wanderers
|36
|50
|9. Brighton
|36
|47
|10. Leicester City
|35
|45
|11. Crystal Palace
|35
|44
|12. Aston Villa
|35
|43
|13. Brentford
|36
|43
|14. Newcastle
|36
|43
|15. Southampton
|36
|40
|16. Everton
|35
|36
|17. Burnley
|35
|34
|18. Leeds United
|36
|34
|19. Watford
|36
|23
|20. Norwich City
|36
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|35
|81
|2. Barcelona
|36
|72
|3. Atletico Madrid
|36
|67
|4. Sevilla
|36
|66
|5. Real Betis
|36
|61
|6. Real Sociedad
|36
|57
|7. Villarreal
|35
|53
|8. Athletic Bilbao
|36
|52
|9. Osasuna
|36
|47
|10. Valencia
|36
|44
|11. Celta Vigo
|36
|43
|12. Rayo Vallecano
|35
|42
|13. Espanyol
|36
|40
|14. Elche
|36
|39
|15. Getafe
|36
|38
|16. Granada
|36
|37
|17. Cadiz
|36
|36
|18. Mallorca
|36
|33
|19. Deportivo Alaves
|36
|31
|20. Levante
|35
|29