Salda Gölü'nde NASA'nın da kullanabileceği bilim merkezi kuruluyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen "Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları" ile NASA'nın çalışmalarına destek olmak amacıyla Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi'ni hazırladı.

Araştırmacıların hızlı sonuç elde etmelerini sağlamak ve ziyaretçileri Salda Gölü'nün bilimsel değeri konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek bilim merkezi, Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak.NASA'nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, Salda'nın dünyanın bildiği özel bir göl olduğunu ifade etti.