SAHA Expo 2022 kapılarını ziyaretçilerine açtı

Avrupa’nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, kapılarını açtı.

Sektörün en büyük buluşması olan ve önemli iş birlikleri için etkin bir platform oluşturan SAHA EXPO, 57 ülkeden 250 yabancı ve 750 yerli firmayı bir araya getirdi.

SAHA Expo Genel Sekreteri İlhami Keleş yaptığı açıklamada fuarın oyun değiştirici, yenilikçi ve Türkiye'nin marka değerinin ön plana çıktığı teknolojiler için uluslarararası bir arena olduğunu ifade etti.

Fuara 57 ülkeden katılım olduğunu bildiren Keleş, yabancı katılımcılar arasında bir başbakan, 11 bakan, genelkurmay başkanları ile kuvvet komutanları, bakan yardımcıları ve müsteşar statüsünde yetkililer olduğunu belirtti.

Keleş, yabancı katılımcıların önemli bir kısmının fuara giriş yaptığını söyleyerek, fuara yoğun bir ilginin olduğunu anlattı.