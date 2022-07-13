Reis sınıfı denizaltılar için yeni 'Section 50' teslimatı yapıldı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarının Gölcük Tersane Komutanlığına yapıldığını söyledi.
Demir, sosyal medya hesaplarından "Kritik sistemlerin yerlileştirmesine devam ediyoruz." notuyla konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, denizaltı torpido kovanlarının yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatlarını Gölcük Tersane Komutanlığına yaptıklarını belirten Demir, "2 adet Section 50, Aydın Reis ve Seydi Ali Reis denizaltılarımıza entegre edilecek." bilgisini verdi.
Türkiye'de ilk kez üretildi
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamaya göre, SSB tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için başlatılan Yeni Tip Denizaltı Projesi'nde önemli bir teslimat daha tamamlandı. Sayılı ülkenin üretimini yapabildiği denizaltı torpido kovanlarının (ana silahların) yer aldığı baş kısım "Section 50"nin yeni teslimatları devam ediyor.
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