Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona koronavirüs survivor salgın
Basın İlan Kurumu İlan Portalı Yönetmeliği yürürlüğe girdi
Basın İlan Kurumu İlan Portalı...
Libya tezkeresi Meclis'te
Libya tezkeresi Meclis'te
Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
Aşı hakkında yanlış bilinenler ve...
24 günde 20,7 milyar liralık alacak yapılandırıldı
24 günde 20,7 milyar liralık...
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma...

PUBG MOBILE'da "Kış Festivali" yılbaşı heyecanını Erangel'e getiriyor

Yeni güncellemeyle birlikte dünyanın en popüler mobil oyununa donmuş şatolar, buzlu bölgeler ve yeni eşyalar geliyor.

PUBG MOBILE'da "Kış Festivali" yılbaşı heyecanını Erangel'e getiriyor

PUBG MOBILE’a gelen özel yılbaşı içerik güncellemesiyle birlikte kış temalı oyun modu “Kış Festivali'' oyunculara sunuldu. Mobil oyuncular, bu yeni moda girerek, sevilen Erangel haritasının benzersiz bir versiyonunda kış temalı lokasyonları, karla kaplanmış anıtları, yeni dekorasyonları ve dahasını gezebilecekler. “Kış Festivali” içerik güncellemesine sahip PUBG MOBILE, App Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. 

Yeni “Kış Festivali” etkinlik modunda oyuncular, Erangel haritasında rastgele ortaya çıkan ve içinde avantajlı eşyaların bulunduğu üç donuk şatoyu tecrübe edecekler. Haritaya eklenen buzlu bölgeler ise benzersiz bir alternatif savaş deneyimi sunuyor. Tüm bunların yanında donmuş tundrada kardan adam ve kar tavuğu toplayabilir, bunları düşman ateşinden korunmak için siper olarak kullanabilirler. “Kış Festivali” modu kısıtlı bir süre için oyunda olacak ve PUBG MOBILE ana menüsünden Erangel etkinlik modunu seçerek ulaşılabilecek.

PUBG MOBILE’ın Erangel haritasındaki buzlu yapılara ek olarak çeşitli yılbaşı özellikleri de oyuna eklendi:

  • Snowboard – Her etkinlik maçının başlangıcında oyuncular, sırt çantası tuşuyla aktifleştirilebilen ve kullanılabilen bir snowboard’a sahip oluyorlar. Bu sayede daha hızlı hareket etmek ve engellerin üzerinden atlamak da kolaylaşıyor 
  • Yılbaşı Temalı Dekorasyon – Erangel yılbaşına uygun şekilde dekore edilmiş binalarla, şöminelerle ve yılbaşı ağaçlarıyla donatıldı.
  • Özel Etkinlikler – Çeşitli sürpriz “Kış Festivali” etkinlikleri oyuncuları ve topluluk üyelerini bekliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Pubg MobileErangelOyun
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.