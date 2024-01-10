PUBG MOBILE 3.0 güncellemesiyle “Gölgelerin Gücü” modunu oyuna getiriyor

PUBG MOBILE, 3.0 güncellemesini yayınladı. Gölgelerin Gücü adı verilen sürüm ile Erangel, Livik ve Sanhok haritalarındaki popüler şehir alanlarına yeni mekanikler ve değişiklikler dahil ediliyor. Ayrıca yeni silahlar ve becerilerle gelen oyun moduna ek olarak karla kaplı askeri bir üs etrafında geçen yeni Metro Royale haritası Kutup Üssü de oyun severleri bekliyor.

Dünyanın en popüler mobil oyunlarından PUBG MOBILE, uzun süredir beklenen 3.0 güncellemesini duyurdu. Bu kapsamda 11 Mart tarihine kadar oyuncular; Erangel, Livik ve Sanhok haritalarını kapsayan Gölgelerin Gücü temalı yeni oyun modunda mücadele edip, yeni becerileri tecrübe edebilecekler.

Yeni beceriler oyuna eklendi

Gölgelerin Gücü, güçlü bir yeni yakın dövüş silahı olan Gölge Bıçak’ı oyuna getiriyor. Oyuncular, bıçağın özünden gelen güç ile yakınlarındaki saldırıları savuşturabilir, “Sadık Kılıç” becerisi ile de önlerinden gelecek tüm atışlara karşı tetikte olarak kısa bir süre bu atışları engelleyebilirler.

Daha uzak mesafeler için ise oyunculara yeni “Kılıç Çek” becerisi sunuluyor. Bu beceriyle oyuncular, kendilerini havaya fırlatarak düşmanlarına ansızın yaklaşma ve sıkışık durumlardan da hızlıca kaçma imkanı bulacak.