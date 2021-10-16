Prof. Dr. Orta: Sulama sistemlerini değiştirerek yılda 20 milyar metreküp su tasarrufu mümkün

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, tarımsal sulama sistemlerini değiştirerek Türkiye'de yıllık 20 milyar metreküp su tasarrufu sağlanabileceğini söyledi.

Türkiye Kent Konseyleri Platformu 27. Genel Kurulu, Edirne Kent Konseyi ev sahipliğinde Edirne Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Küresel iklim krizi ve etkilerinin konuşulduğu toplantıda "İklim Krizi ve Kır" başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Orta, iklim değişikliğiyle birlikte kuraklığın etkilerinin derinden hissedilmeye başlandığını belirtti.

Orta, kuraklığın diğer doğal afetlere göre etkilerinin çok daha büyük ve onarılamayacak zararlara neden olduğunu ifade etti.

Kuraklığın son yıllarda etkisinin arttığını, su sıkıntılarının baş göstermeye başladığını anlatan Orta şöyle devam etti:

"Uzun yıl ortalamalarına göre az yağış düşmesiyle meteorolojik kuraklık oluşuyor. Sonra topraktaki nem azalıyor ve tarımsal kuraklık başlıyor. Ardından yer altı ve yer üstü su kaynakları azalmaya başlıyor, hidrolojik kuraklık ortaya çıkıyor. En sonunda şimdi tüm dünyada yaşanan insanların cebini ve sağlığını etkileyen sosyoekonomik kuraklık. Bunlara karşı gerekli önlemlerin alınması gerekiyor."

Orta, kullanılan suyun üçte ikisinin tarımsal sulamaya gittiğini ve bu oranın çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

Vahşi sulama sistemlerinin yerine modern sistemlere yönelmenin gereğini vurgulayan Orta, "Geleneksel yöntemlerden vazgeçmemiz lazım. Çeltik ekmeyeceğiz, ne yapalım? Bulgur pilavı ile biz bu işi çok daha rahat yaparız. Belki canımız acıyacak, çeltikçiler yeni iş bulmak zorunda kalacak ama çare yok." dedi.

Orta, Türkiye'de tarımsal sulamaya yılda 40 milyar metreküp su harcandığını belirtti.

Eski sistem sulama yöntemlerinde kayıpların büyük olduğunu anlatan Orta şunları kaydetti:

"Sulamada çok kaybımız var, hemen kapalı sistem sulamaya geçmemiz lazım. Yağmurlama ve damla sulama sitemlerine geçilmesi gerekli. Türkiye'de 6 milyon hektar alan sulanıyor, hala yüzde 85'i yüzey sulamayla yapılıyor. Yalnızca yüzde 15'i yağmurlama ve damla sulama sistemiyle yapılıyor.

Salma sulamada 100 litrenin 70 litresini kaybediyoruz, yağmurlama ve damla sulamada neredeyse hiç kayıp yok. Yüz litrenin 90-95 litresini kullanabiliyoruz. Başka yol yok, sulama sistemlerini değiştirmemiz lazım. Çok ivedi şekilde yöntemleri değiştirmeliyiz. Sulama yöntemlerinin kraliçesi damla sulama sistemi. Her yerde de uygulayabilirsiniz. Sulama yöntemlerini değiştirerek yılda 20 milyar metreküp su tasarrufu edebiliriz. Yılda tarımsal sulamaya 40 milyar metreküp su harcıyoruz, yarısını tasarruf edebiliriz. Bu işi gıda güvenliğini bozmadan gerçekleştirebiliriz."