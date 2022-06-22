Polis Özel Harekat timleri, gerçek operasyonlara sanal ortamdaki eğitimle hazırlanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, meskun mahalden uçak, araç, bina, gemi, metro ve petrol arama platformuna kadar pek çok alana ilişkin yapay zekayla oluşturulmuş ortamlardaki eğitimlerle "doğrudan operasyon kabiliyeti" kazanıyor.

Özel Harekat Başkanlığı bünyesinde 4 yıldır faaliyet gösteren Sanal Taktik Eğitim Merkezi'ndeki (SATEM) 1085 metrekarelik kapalı alanda PÖH'lere, "algıla, karar ver, uygula" yöntemiyle, tim halinde birlikte hareket etme, refleks geliştirme ve atış kabiliyetlerini artırmaya yönelik eğitimler veriliyor.

"Giyilebilir teknoloji" ile donanan PÖH'ler, uydu haritası ve bina planının yüklendiği yapay zeka destekli bilgisayarlar aracılığıyla oluşturulan sanal ortamlarda düşmanla karşılaşıyor.

Operasyonlarda kullandıkları gerçek silah ve teçhizatla aynı ağırlıkta donanım kullanan PÖH'ler, hedefleri etkisiz hale getirmeyi önce sanal ortamda deneyimliyor.

Yapay zekanın hazırladığı düşmanları bazı durumlarda yetersiz bulan PÖH'ler, zaman zaman meslektaşlarından da yardım alıyor. Böyle durumlarda PÖH'ler düşmanın yerine geçen meslektaşlarıyla sanal ortamda karşı karşıya kalıyor.

Amaç, bilinmezlik içinde operasyon yapılmasını engellemek

Sanal Taktik Eğitim Merkezi'nde verilen eğitimler hakkında açıklamalarda bulunan Özel Harekat polisi Hüseyin Gökdemir, 2018'de kurulan merkezin aktif kullanıldığını söyledi.

Merkezde oluşturulan sanal ortamda, özel harekat timlerine, meskun mahal operasyonları ile uçak, araç, bina, gemi ve rehin alınmış kişileri kurtarma eğitimleri verildiğini anlatan Gökdemir, "Bu sistem sayesinde personelimiz sanal taktik eğitim merkezinde operasyon yapılacak yeri önceden deneyimleyerek tecrübe kazanmış oluyor. Kullanmış olduğumuz sistemin en avantajlı kısmı burası, özel harekat polisinin bilinmezlik içerisinde operasyon yapmasını engellemek." dedi.