"PARS IV 6x6 Özel Operasyon Araçları" törenle teslim edildi

"PARS IV 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç Projesi Teslim Töreni" FNSS'nin Gölbaşı'ndaki tesislerinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, savunma sanayisinin, kara araçları sektöründe hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin hem güvenlik güçlerinin hem de yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geniş bir envantere sahip olduğunu belirtti.

Bu kapsamda, ana muharebe tankı, mayın ve balistik korumalı zırhlı taktik tekerlekli araçlar, yeni nesil muharebe araçları, özel maksatlı keşif gözetleme araçları, lojistik amaçlı taktik tekerlekli araçlar ile otonom araçlar geliştirme projelerinin başarıyla devam ettiğinin altını çizen Demir, şunları kaydetti:

"Bugün de başından sonuna titizlikle hazırlanan PARS 6x6 Mayına Karşı Korumalı Araçlarımızın teslim törenini gerçekleştiriyoruz. PARS araçlarımız, güvenlik güçlerimize yüksek zırh koruması altında hareket imkan kabiliyeti kazandırmak, bu unsurların harekat ortamındaki yüksek kapasiteli görüntü, ses ve veri muhaberesi ihtiyacını karşılamak maksadıyla bugüne kadarki en yüksek mayın, el yapımı patlayıcı (EYP) ve balistik korumalı olarak dizayn edilmiştir. Diğer teknik özellikleriyle beraber dünyada bir ilk olan böyle bir aracı tasarlayan, geliştiren ve üreten bir savunma sanayiimiz olduğu için gurur duyuyoruz."