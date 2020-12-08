Pandemiyle Birlikte Fabrikalarda Dijital Dönüşüm Hızlandı

oronavirüs salgınıyla birlikte dijitalleşme süreci hız kazandı. Üretim başta olmak üzere hayatın her alanında dijital dönüşümün zorunlu hale geldiğini bu süreçte çok daha derinden hissettiğimizi söyleyen CLPA (CC-Link Partner Association) Türkiye Müdürü Tolga Bizel, önümüzdeki dönemde dijitalleşmeye yatırım yapan ve yeniliklere kolay adapte olan kurumların avantajlı konumda olacağını belirtti.

Dijital dönüşüme mesafeli yaklaşan kurumların yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalabileceğini vurgulayan Bizel, “Tüm dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgınının ardından her anlamda yeni bir dünya düzeni bizi bekliyor. Yaşadığımız bu süreçte dijital dönüşümü benimseyen kurumların faaliyetlerini hız kesmeden sürdürdüğünü görüyoruz. Sanayi 4.0’a uyumlu altyapıya sahip olan ve üretim süreçlerinde dijitalleşmeyi pandemi öncesinde gerçekleştirmiş olan işletmeler, uzaktan erişimle verimli bir şekilde fabrikalarını yöneterek ve riski minimize ederek üretmeye devam ediyor. Henüz dijital dönüşüme adapte olamamış büyük işletmelerin yanı sıra özellikle KOBİ’lerin bu süreçte daha dikkatli ve doğru adımlar atması gerekiyor. Dijital dönüşüme yapılacak yatırımlar sadece üreticiyi değil aynı zamanda ülke ekonomimizi de olumlu yönde etkileyecek. Bundan sonraki süreçte de dönüşüme bağlı olarak; Sanayi 4.0, yapay zeka, endüstriyel nesnelerin interneti, akıllı fabrika, dijital ikiz ve siber güvenlik kavramlarının çok daha fazla gündeme geleceğini söyleyebiliriz” dedi.

Türkiye’nin global pazarlarda rekabeti için dijitalleşme şart

“Dünya ekonomisi üzerinde söz sahibi olan güçlerin gelecek vizyonlarına baktığımızda; bilim ve teknolojiye hakim, yeni teknolojiler üretebilen ve bilinçli kullanabilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış ülkeler olduklarını görüyoruz” diyen Tolga Bizel, dolayısıyla yatırımların da ağırlıklı bir şekilde robotlar, makinalar ve tüm bu sistemler arasında kesintisiz haberleşme sağlayan açık ağlar üzerine olacağının altını çizdi. Yüksek üretim kabiliyeti olan Türkiye’nin global pazarlarda büyük bir potansiyeli bulunduğunu ifade eden Bizel; “Bu üretim kabiliyetinin sürdürülebilir olması için rekabet edebilir olmak, rekabet için de üretim kalitesini artırırken maliyetleri düşürmek gerekiyor. Bunu sağlamak ise ancak dijital dönüşümle mümkün olabilir” dedi.

Akıllı ve dijital fabrikalarda hızlı ve güvenli haberleşme çok önemli

Sanayi 4.0 sürecindeki en önemli unsurlardan birinin büyük verinin toplanması, paylaşılması ve işlenmesi olduğunu söyleyen Tolga Bizel, “Akıllı fabrikalarda robotlar dahil üretim hattındaki tüm makine ve sistemlerin birbiriyle çok hızlı bir şekilde haberleşmesi gerekiyor. Makinelerin birbiriyle iletişim kurabildiği akıllı fabrikalarda, iletişim verilerinin güvenilir bir şekilde yönetilmesi son derece önemli. Dijital fabrikalarda pek çok veri, çok sayıda cihaz tarafından gerçek zamanlı olarak oluşturularak süreçlerin şeffaf bir şekilde görüntülenmesini sağlamak üzere paylaşılıyor. Bu sürecin başarısında endüstriyel haberleşme sistemlerinin bant genişliği büyük önem taşıyor. CLPA’nın en yeni teknolojisi olarak bu noktada devreye giren CC-Link IE TSN, Zaman Duyarlı Ağ (TSN-Time Sensitive Network) teknolojisinden yararlanan dünyanın ilk endüstriyel açık ağı olarak öne çıkıyor. Saniyede 100 megabit ile haberleşebilen endüstriyel haberleşme sistemlerinden 10 kata kadar daha hızlı olan bu yeni nesil teknoloji sayesinde, Sanayi 4.0’ın gereklerini yerine getirmek çok büyük ölçüde kolaylaşıyor ve sanayicilerin rekabet gücü artıyor” diyerek sözlerini tamamladı.